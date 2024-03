Kroatische voetbalbond zorgt voor enorm schandaal na opnieuw opnemen VAR-audio

De Kroatische voetbalbond (HNS) heeft zichzelf een enorm schandaal op de hals gehaald. Ze publiceerden namelijk na het duel tussen Osijek en Dinamo Zagreb in september VAR-audio die niet echt bleek te zijn. De originele versie lekte uit en daarom heeft de scheidsrechtersbaas zijn ontslag ingediend.

Het duel in Osijek kenmerkte zich door een enorme comeback van de recordkampioen uit Zagreb. De scheidsrechter gaf Dinamo in 87e én in de 99e minuut een penalty. Die vlogen er allebei in, waardoor de topclub met 2-3 won op bezoek bij subtopper Osijek.

Ophef

Dat zorgde voor veel ophef in het land. Scheidsrechtersbaas Bruno Maric gaf zelfs een dag na de wedstrijd een persconferentie om uitleg te geven. Hij liet VAR-audio horen via zijn laptop. Daarop is niks geks te horen, de scheidsrechters communiceren rustig en professioneel met elkaar.

Maar deze week lekte opeens de échte VAR-audio uit. En dat klonk heel anders dan wat Maric liet horen. Er werd volop geschreeuwd, gescholden en er klinkt vooral chaos uit. Een belangrijk detail is ook dat er een deelnemer meer aan het gesprek deelneemt dan op de tapes die Maric liet horen.

Audio was niet echt

De voetbalbond kon niet anders dan de volgende dag bevestigen dat de audio die de scheidsrechtersbaas had laten horen niet echt was. Dat leidde ook meteen tot het ontslag van Maric. Het uitgeven van de échte audio was niet mogelijk volgens de bond, omdat dat niet mag van de FIFA.