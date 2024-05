LIVE Europa League | Atalanta met gelijkspel de rust in, Leverkusen leidt door goal Florian Wirtz

AS Roma - Bayer Leverkusen en Olympique Marseille - Atalanta. De uiteindelijke overwinnaars van die tweeluiken zijn de finalisten van de Europa League en vanavond staan de eerste van die twee duels op het programma. Volg hieronder de ontwikkelingen in die wedstrijden.

Bij AS Roma tegen Bayer Leverkusen is Jeremie Frimpong de enige Nederlander aan de aftrap. De opstelling van de thuisploeg uit Rome is verdedigend ingesteld, wat veel weg heeft van de wedstrijden in de kwartfinale van de Europa League. Toen was AC Milan de tegenstander en maakten de Romeinen in allebei de wedstrijden een vroege goal, waardoor ze flink konden inzakken.

Leverkusen verloor dit seizoen nog geen een keer en de machine van Xabi Alonso zal er alles aan willen doen om die status te behouden. Rick Karsdorp begint bij AS Roma vanaf de aftrap in de cruciale heenwedstrijd.

In de andere halve finale treden Olympique Marseille en Atalanta Bergamo aan. De bezoekers uit Italië hopen op een goede uitgangspositie en vertrouwen daarbij op twee Nederlanders. Teun Koopmeiners en Marten de Roon doen vanaf de aftrap mee tegen de stugge Fransen. Voor zowel Marseille als Atalanta is het winnen van de Europa League de grootste kans om volgend jaar alsnog de Champions League in te mogen. Bij de Italianen kunnen Mitchel Bakker en Hans Hateboer nog invallen.