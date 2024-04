LIVE Manchester United - Sheffield United | Herpakt ploeg van Erik ten Hag zich tegen hekkensluiter?

Manchester United ontsnapte zondag nog in de FA Cup tegen Coventry City, maar komt deze woensdagavond alweer in actie. Erik ten Hag en zijn mannen ontvangen op Old Trafford de hekkensluiter van de Premier League: Sheffield United. De druk staat er vol op in Manchester. Volg de belangrijkste ontwikkelingen van het duel hier.

De Nederlandse trainer staat al maanden onder druk. Al het hele seizoen speelt United niet goed. Zondag werd weliswaar de finale van de FA Cup gehaald, maar het scheelde niet veel of ook dat was een wedstrijd die eindigde in een blamage. Ten Hag zag zijn ploeg een voorsprong van drie goals verspelen tegen Coventry, waardoor het pas na penalty's won van club uit het Championship.

De kritiek uit de Engelse pers was niet mals. Meerdere media vonden het tijd voor Ten Hag om te vertrekken na de schandalige vertoning. De Tukker wilde daar zelf niets van weten en kreeg aan de stok met de pers toen hem gevraagd werd wat hij van de negatieve reacties vond. "Of het gênant was? Nee, jullie reactie was gênant", aldus Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sheffield United.

Tegen Sheffield moet er gewonnen worden, al is het maar om de druk op Ten Hag een klein beetje weg te nemen. De gevallen topclub staat slechts zevende en Champions League-voetbal is een utopie. De laatste vier duels in de Premier League werden niet gewonnen. De club uit Manchester treft wel een ideale tegenstander, want Sheffield staat troosteloos onderaan en kan degradatie bijna niet meer ontgaan.

Opstelling Manchester United

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; Eriksen, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.