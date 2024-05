Marco Reus in tranen door goal daags na aankondigen afscheid bij Borussia Dortmund

Marco Reus (34) en Borussia Dortmund gaan na dit seizoen na twaalf jaar uit elkaar. Dat maakte de Duitse middenvelder vrijdag via sociale media bekend. Een dag later scoorde Reus - hoe kan het ook anders - tegen Augsburg. Dat zorgde voor een emoties bij de middenvelder.

De 34-jarige Marco Reus werd weggestoken door de veel jongere Kjell Wätjen. Reus bleef kalm oog-in-oog met de keeper van Augsburg en wipte de bal eroverheen: 4-1.

Afscheid Marco Reus

"Beste BVB-fans, twaalf jaar lang heb ik in dit prachtige stadion mogen spelen. Ik heb de helft van mijn leven aan deze club gewijd. Met hoogte- en dieptepunten. Maar er waren naar mijn mening meer hoogtepunten. De club en ik hebben nu besloten het contract niet te verlengen", vertelt Reus in de video.

Reus speelde in de jeugd van Borussia Dortmund, maar brak er niet door. Via een omweg kwam hij alsnog in het geel-zwart te spelen. Reus kwam in 2012 over van Borussia Mönchengladbach, nadat hij daarvoor bij Rot Weiss Ahlen voetbalde. De middenvelder won vijf prijzen: twee keer de DFB-Pokal en drie keer de Duitse Supercup. In de Bundesliga werd Reus vijf keer tweede achter Bayern München en in 2013 verloor hij de finale van de Champions League van diezelfde club.

De teller staat op 424 officiële duels voor Dortmund en daar kunnen er nog een aantal bijkomen. Er staan nog drie speelrondes op het programma in de Bundesliga en Borussia Dortmund staat op de rand van de Champions League-finale. Afgelopen woensdag werd met 1-0 gewonnen van Paris Saint-Germain. Reus scoorde 168 keer voor 'zijn' club en gaf ook nog eens 128 assists.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Reus bedankt

"Marco Reus is een van de grootste spelers van deze club. Hij is geboren in Dortmund, speelde bijna tien jaar in ons jeugdteam, was twaalf jaar bij de profs en was lange tijd aanvoerder van ons team. Zijn connectie met Borussia Dortmund is buitengewoon", aldus Hans-Joachim Watzke, de grote baas van Borussia Dortmund.

"Wij wensen Marco het allerbeste voor zijn toekomst. We hopen van harte dat hij na zijn professionele carrière terugkeert naar BVB, want er wachten hem hier in Dortmund genoeg spannende taken", sloot Watzke af. Vooralsnog moet Borussia Dortmund nog wat geduld hebben, aangezien Reus nog niet van plan is om te stoppen als profvoetballer.