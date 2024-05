Hartverwarmende boodschap voor Jutta Leerdam van trainer die haar hielp in Amerika: 'Blijf je grootsheid najagen'

Jutta Leerdam is na een lange periode bij haar vriend Jake Paul terug in Nederland. Hier kan ze op zoek naar een nieuw team, nadat zij en schaatsteam Jumbo uit elkaar gingen in april. Toch heeft Leerdam niet stilgezeten aan de andere kant van de oceaan. Op Instagram liet ze meerdere keren zien hard aan het werk te zijn.

In haar nieuwste story op Instagram bedankt ze haar coach die haar begeleidde in de Verenigde Staten en Puerto Rico, waar haar vriend Jake Paul een landgoed heeft. Het gaat om bokscoach Larry Wade, die toen hij jong was zelf specialist was op de 110 meter horden. Zij PR is 13,01 seconden gelopen in 1999 in het Zwitserse Lausanne.

Wade heeft dus wel wat ervaring in de topsportwereld en dat kwam Leerdam wel van pas. Zij kon zo fit blijven buiten het schaatsseizoen om. "Bedankt voor dit 'off'-season", schreef Leerdam op Instagram. "Geweldig werk terwijl je hier was! Blijf je grootsheid najagen!", reageerde coach Larry Wade onder een fotoreeks van Leerdam.

Toekomst van Jutta Leerdam

Terug in Nederland is er werk aan de winkel voor Jutta Leerdam. Onlangs namen schaatsteam Jumbo en zij afscheid van elkaar nadat contractbesprekingen niet het gewenste resultaat opleverde. Dat betekent dat Leerdam op zoek moet naar een nieuwe ploeg. Irene Schouten, oud-schaatsster, begreep de keuze van commercieel directeur Sven Kramer om niet verder te gaan met Leerdam. "Sven weet echt wel hoe het zit. Hij heeft zoveel gewonnen", beargumenteerde ze.

De potentiële nieuwe ploeg van Leerdam gaat er qua bereik in ieder geval op vooruit. "Haar marketingpotentie is bizar groot. Alleen al als je kijkt naar Amerika en het buitenland. Dat heeft een enorme waarde, ook voor sponsors", vertelde sportmarketeer Bob van Oosterhout tegen deze site.

Maar volgens hem moet vooral het sportieve plaatje kloppen. "Er lijkt spanning te ontstaan, omdat haar sportieve carrière misschien wel lijdt onder haar carrière. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn", stelde hij.

Alleen een team starten?

Leerdam heeft ook nog de mogelijkheid om zelf een team te starten. Oud-schaatsster Renate Groenewold ziet dat wel gebeuren. "Op het ijs heeft zij wel een paar snellere mannen nodig die nog een tandje harder gaan. Die kunnen haar uitdagen", zei Groenewold tegenover Sportnieuws.nl.