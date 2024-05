Marianne Vos boekt tweede ritzege in Vuelta, Demi Vollering blijft klassementsleider

Marianne Vos heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. Dat deed de 36-jarige alleskunner op de fiets met overmacht. Vos pakte in haar groene sprinttrui op een steil klimmetje in Sigüenza de zege. Demi Vollering bleef aan kop in het algemeen klassement.

Het was een korte etappe van 138,6 kilometer. Aanvallers roken hun kans, maar het werd vooral een hele chaotische rit door waaiers. Net voor de streep werd een groepje vluchters achterhaald en dus was het sprinten geblazen. Maar niet op een vlakke, rechte weg. De vrouwen moesten een muurtje op van 700 meter met een stijgingspercentage van gemiddeld 7 procent. Vos stampte het hardst van iedereen op de pedalen en kon voor de tweede keer juichen deze week.

🚴🇪🇸 | Marianne Vos is de nieuwe kasteelvrouw van Sigüenza! Alweer een machtige overwinning. Kijk haar gaan, nooit verzadigd! Vollering begon te ver van achteren...🙌🦊 #LaVueltaFemenina



Achter haar finisthen Kristen Faulkner uit de Verenigde Staten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Longo Borghini kwam een paar tellen eerder binnen dan Demi Vollering, die aan kop gaat van de Vuelta Femenina.

Met nog één rit te gaan is het verschil 52 seconden in het voordeel van de Nederlandse. Vollering moet de etappe van zondag met twee bergen van de eerste categorie zien te overleven. Het peloton finisht in skigegied Valdesquí. Voor Vollering lonkt de eerste eindzege in de Ronde van Spanje, na een tweede plek in 2023 (achter Annemiek van Vleuten) en een derde plek in 2022. Ze won vorig jaar wel de Tour de France Femmes.