Jurriën Timber ontbreekt toch in wedstrijdselectie Arsenal tegen Bournemouth

Jurriën Timber is terug bij Arsenal. Precies op het juiste moment, want de ploeg is koploper van de Premier League en strijd met Manchester City om de titel. Timber was het hele seizoen geblesseerd aan zijn knie, een blessure die hij opliep in de allereerste wedstrijd van het seizoen.

De verdediger, afgelopen zomer voor zo'n 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, maakte twee weken geleden met een prachtig doelpunt zijn rentree in een duel van het tweede elftal van Arsenal met Blackburn Rovers. Toch achtte trainer Mikel Arteta Timber nog niet fit genoeg voor de vroege zaterdagmiddagwedstrijd tegen Bournemouth. Timber zat niet op de bank.

Jurriën Timber laat zich zien met weergaloos doelpunt bij rentree na zware knieblessure Jurriën Timber heeft maandag op spectaculaire wijze zijn rentree gemaakt bij de beloftenploeg van Arsenal. De verdediger keerde na maandenlange afwezigheid terug en schoot binnen tien minuten de bal schitterend in de kruising.

Volgens trainer Mikel Arteta speelt Timber wel een rol in de titelrace van Arsenal met Manchester City in de Premier League. "Want hij verhoogt de kwaliteit van onze trainingen", zei hij op een persconferentie. "Hij traint indrukwekkend, hij is ook een leider. Hij geeft spelers het gevoel dat ze heel goed moeten zijn als ze willen spelen."

Arsenal werd twintig jaar geleden voor het laatst kampioen. De koploper van de Premier League verdedigt een voorsprong van 1 punt op Manchester City, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

EK 2024

De aanstaande rentree van Timber betekent ook goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Timber was namelijk een vaste klant in de selectie van het Nederlands elftal voor zijn blessure. Ook is er linksachterin een probleem ontstaan door de afwezigheid van Feyenoorder Quilindschy Hartman, die met een zware knieblessure kampt.