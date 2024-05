Oud-spits Feyenoord vraagt 1,35 miljoen euro voor Rotterdams appartement met uitzicht op skyline

Danilo Pereira da Silva voetbalt sinds de zomer bij het Schotse Rangers, dus heeft hij zijn appartement in Rotterdam niet meer nodig. Daarom staat het stulpje van de Braziliaanse oud-spits van Ajax en Feyenoord in de verkoop. Hij en zijn vriendin Tessa vragen er zo'n 1,35 miljoen euro voor. Maar de koper krijgt er wel wat voor terug.

Het appartement heeft een woonoppervlakte van ongeveer 146 m², inclusief zonneterras met uitzicht op (de lichtmasten van) De Kuip, de skyline van Rotterdam en de Erasmusbrug. Niet voor niets wordt de stad ook wel eens Manhattan aan de Maas genoemd. En dat bewijst dit appartement en het bijkomende uitzicht wel. Bovendien wonen er veel andere spelers van Feyenoord in de buurt, onder wie Santiago Giménez.

Het appartement wordt aangeboden door R365 Christie's International Real Estate. "Dit uitzicht gaat nooit vervelen", schrijven zij over het appartement. Het onderkomen ligt in het nieuwste bruisende stadsdeel van Rotterdam, met onder meer theater het Nieuwe Luxor, bekende restaurants zoals Las Palmas en Café Rotterdam en de Foodhallen liggen op steenworp afstand.

Kampioen met Feyenoord

Danilo kwam in de zomer van 2022 transfervrij bij Feyenoord. In zijn eerste en enige seizoen in De Kuip werd hij meteen kampioen. De Braziliaanse spits begon in de basis, maar verdween gedurende het seizoen naar de bank door de ontketende Santiago Giménez. Voorafgaand aan dit seizoen verkaste de 25-jarige Braziliaan voor zo'n 6,3 miljoen euro naar het Schotse Rangers. Daar staat Danilo drie punten achter koploper en aartsrivaal Celtic.

Danilo betaalde zelf 1,25 miljoen euro voor het appartement aan de Wilhelminakade. Hij hoopt er dus kleine winst op te pakken.