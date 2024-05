Roda JC moet na 'fout' promotiefeest alles-of-niets-wedstrijd spelen in Groningen

Roda JC dacht vrijdagavond al dat het gepromoveerd was. Fans renden na het laatste fluitsignaal bij Roda JC - Cambuur massaal het veld op om het feestje te vieren. Promotie was echter nog geen feit, dus droop iedereen weer af. Alle ogen zijn nu gericht op de laatste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

De stadionspeaker in Kerkrade maakte een kapitale fout door te roepen dat Telstar tegen FC Groningen in de slotfase op 2-1 was gekomen. Met die stand was Roda inderdaad gepromoveerd. De treffer werd afgekeurd, maar toen was het al te laat. Het veld in het Parkstad Limburg Stadion stond al vol met feestvierende fans. Toen de rook letterlijk en figuurlijk was opgetrokken, werd één ding duidelijk: de laatste wedstrijd wordt alles of niets.

Stadionspeaker Roda JC laat club promoveren, maar maakt kapitale blunder: 'Sorry, ik kan er ook niks aan doen' Bizarre taferelen vrijdagavond bij Roda JC. Fans van die club dachten gepromoveerd te zijn na de 2-0 overwinning tegen SC Cambuur. Helaas voor de Kerkraders viel de 1-1 nog bij FC Groningen, waardoor het promotiefeestje uitgesteld werd. Maar de stadionspeaker deed er nog een schepje bovenop.

Vrijdagavond 10 mei om 20:00 uur is namelijk de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. En hoe bijzonder: de strijd om de laatste directe promotieplaats achter Willem II wordt daarin in een rechtstreeks duel beslist. Nummer twee Roda kan namelijk nog ingehaald worden door nummer drie FC Groningen. Het verschil is drie punten en de wedstrijd is FC Groningen - Roda JC. Dat wordt dus alles of niets voor beide ploegen.

3,5 uur rijden

De spelers van Roda moeten dus de zo'n beetje verst mogelijke reis in het Nederlandse profvoetbal afleggen om in Groningen de drie punten voorsprong over de streep te trekken tegen de naaste concurrent. Met de auto is de 340 kilometer zo'n 3,5 uur rijden, met de bus dus nog iets langer. Roda heeft het voordeel dat het aan een puntje genoeg heeft. Groningen móét winnen, iets anders zit er niet op. Na de wedstrijd is in de Euroborg wél meteen duidelijk wie er promoveert en wie er de play-offs in moet.