Opvallend uitshirt PSV gelekt: 'Gebaseerd op het vroegere testbeeld en link naar Philips'

PSV is hard op weg naar het kampioenschap in de Eredivisie. De ploeg heeft zondag aan een punt in eigen huis tegen Sparta genoeg voor de landstitel. Dan heeft PSV ook het gouden Eredivisie-embleem binnen, dat volgend seizoen prijkt op een opvallend uitshirt. Die werd zaterdag gelekt.

"Het uitshirt van PSV voor seizoen 24-25 is al - een beetje - naar buiten gekomen. Praktijk leert dat het shirt altijd licht afwijkt van 'gelekte' modellen. Het is gebaseerd op het vroegere testbeeld en heeft een link naar Philips. Volgende maand vast meer details", schreef PSV-wachter Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.

Het shirt is zwart met daarop heel veel verschillende kleuren. Zo zouden het logo van PSV en shirtsponsor Puma geel zijn en de twee sterren boven het embleem lichtblauw. De mouwen zijn ook lichtblauw en de kraag is dan weer geel. Verder komen ook de kleuren roze, oranje, geel en groen terug in het shirt.

Via @esvaphane. pic.twitter.com/sG6gSkFVsl — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 4, 2024

PSV en Puma

PSV en Puma verlengden de samenwerking begin januari tot medio 2030. Het Duitse sportmerk is sinds 2020 de shirtleverancier van PSV. "We gaan nog jaren samen door met shirts designen", sprak commercieel directeur Frans Janssen destijds.

PSV gaat dat samen met de fans doen. "We zijn aan het bekijken hoe we hen daarin kunnen betrekken. "Dat gaat dan over de shirts voor het seizoen 2026-2027, want zo'n traject start altijd al anderhalf jaar van tevoren. Hoe dat we dat gaan doen wordt binnenkort al bekendgemaakt. Ondertussen hebben we met een gezamenlijke mural, aan de noord-westkant van het stadion, een prachtig cadeau voor de fans."