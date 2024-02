Liverpool komt bij benefietwedstrijd tegen Ajax met prachtig gebaar voor ernstig zieke Sven-Göran Eriksson

Liverpool heeft zich van zijn beste kant laten zien. De Liverpool Legends spelen in maart een benefietwedstrijd tegen de Ajax Legends en laten tijdens die wedstrijd een droom uitkomen van voormalig coach Sven-Göran Eriksson. De oud-bondscoach van Engeland lijdt aan alvleesklierkanker.

De Zweed maakte vorige maand bekend dat hij ernstig ziek is en niet lang meer te leven heeft. Tegen Sky Sports verteld hij toen dat hij net als zijn vader al zijn hele leven fan is van Liverpool. Hij had de club graag ooit willen coachen, maar dat ging er dus niet meer van komen. Daar heeft de Engelse club iets op bedacht, want Eriksson is coach van The Reds op Anfield tijdens wedstrijd op 23 maart tussen de legendes van Liverpool en Ajax.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield 🔴



More info: https://t.co/qzBKmm4Htd pic.twitter.com/xsWr4KYUKf — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2024

Bondscoach Engeland

Eriksson was decennialang een succesvolle trainer. Hij won met Göteborg de Zweedse landstitel in 1982, pakte met Benfica drie keer het landskampioenschap en werd in 2000 kampioen met Lazio. Na zijn tijd in Italië was hij vijf jaar lang bondscoach van Engeland, maar een groot succes werd dat niet. Hij coachte in Engeland ook nog Manchester City en Leicester City, maar dus nooit Liverpool.