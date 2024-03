Manchester City deelt volgende dreun uit aan Erik ten Hag in derby tegen United

Manchester City heeft de derby tegen stadsgenoot United met 3-1 gewonnen. De ploeg van Erik ten Hag kwam vroeg op voorsprong door een wereldgoal van Marcus Rashford, maar aan de hand van Phil Foden draaide City het na rust om. Het team van Pep Guardiola nadert koploper Liverpool weer tot op één punt. United lijdt een dure nederlaag in de strijd om plaatsing voor de Champions League.

Manchester City zag concurrent Liverpool zaterdag winnen na een goal diep in de blessuretijd. Aan de ploeg van Pep Guardiola was het dus de taak om het gat weer terug te brengen naar één punt. Manchester United moest een goed resultaat pakken om een beetje in de buurt te blijven van Aston Villa en Tottenham Hotspur in de race om de Champions League-tickets.

De ploeg van Erik ten Hag kwam na een waanzinnige knal van Rashford al binnen tien minuten op voorsprong. De aanvaller kreeg de bal op een meter van 25 van het doel voor zijn voeten en pegelde de bal via de onderkant van de lat binnen.

City nam het heft in handen en kreeg ook genoeg kansen om een gelijkmaker te maken. Het was een wonder dat die er niet kwam toen Erling Haaland van dichtbij voor een leeg doel de bal over tikte. Erik ten Hag zal opgelucht zijn geweest dat zijn ploeg met een voorsprong de rust inging.

Foden draait het om

Ten Hag zal in de rust hebben gehoopt dat de 1-1 lang uit zal blijven, maar tien minuten na rust was het dan toch raak. Foden trok vanaf de rechterkant naar binnen en poeierde de bal snoeihard in de kruising.

United hield lang stand, maar vlak voor tijd was het wederom Foden die toesloeg. In de tachtigste minuut dook hij aan de linkerkant van het strafschopgebied op en met een schuiver in de verre hoek maakte hij de thuisfans helemaal gek. De ploeg van Ten Hag moest ineens gaan aanvallen om nog een punt te pakken, maar dat kwam er niet meer van. Haaland was in de blessuretijd van de tweede helft wel scherp en schoot nog de 3-1 binnen.

Titelstrijd

City haakt daarmee weer aan bij koploper Liverpool. De twee teams spelen volgende op Anfield de topper tegen elkaar. Voor United lijkt het steeds moeilijker te worden om nog bij de eerste vier te eindigen. Een plek in de Champions League van volgend seizoen raakt verder uit zicht.