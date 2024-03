Manuel Neuer mist oefenduel met Nederlands elftal vanwege een spierscheuring, maar blijft eerste keeper voor het EK

Duitse keeper Manuel Neuer heeft het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten vanwege een blessure. Hij zal niet in actie komen tijdens de oefeninterlands tegen Frankrijk en Nederland.

Volgens de Duitse voetbalbond DFB zou Neuer een spier in zijn linkerbovenbeen hebben gescheurd. Het is niet bekend hoe lang de 37-jarige keeper aan de kant moet blijven. Eerder op woensdag liet bondscoach Julian Nagelsmann nog weten dat de keeper van Bayern München op het EK voetbal komende zomer de eerste doelman zal zijn. Daarmee laat hij Marc-André ter Stegen, keeper van FC Barcelona, achter zich. Of de blessure nog invloed had op die beslissing was onduidelijk.

Vrijdag liet de Duitse bondscoach weten de knoop te hebben doorgehakt. "Wij hebben de beslissing voor Neuer als eerste keus gemaakt. Helaas heeft hij een blessure opgelopen, waardoor hij tien dagen uitvalt. Het gaat erom spelers duidelijkheid te geven en dat hebben we gedaan," aldus Nagelsmann. "Dit verandert niets aan mijn beslissing. Uiteraard ga ik die niet terugdraaien vanwege een spierblessure die over een aantal dagen genezen is."

Neuer speelde op het WK in 2022 zijn laatste wedstrijd voor Duitsland. Hij brak zijn rechteronderbeen bij een skiongeval. De keeper maakte eind oktober zijn rentree bij Bayern München.

Duitsland speelt zaterdagavond in Lyon tegen Frankrijk. Op dinsdag is Oranje de tegenstander van de Mannschaft in Frankfurt. Het Nederlands elftal speelt eerst nog een wedstrijd tegen Schotland.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Schotland: Ronald Koeman kiest voor dit middenveld Het Nederlands elftal begint vrijdagavond echt aan de laatste testcyclus voor het Europees kampioenschap in Duitsland deze zomer. In Amsterdam staat een oefeninterland tegen Schotland op het programma. Voor die wedstrijd moet bondscoach Ronald Koeman flink puzzelen, aangezien er nogal wat namen ontbreken.

Neuer is niet de enige speler die gemist wordt bij het Duitse elftal. Ook Jan-Niklas Beste, die vier jaar geleden nog bij FC Emmen speelde, heeft een blessure opgelopen en kan waarschijnlijk niet meedoen met de oefenwedstrijden. Hij was één van de verrassingen in de selectie van Nagelsmann voor de interlandperiode. Nog niet eerder maakte de linksbuiten van FC Heidenheim deel uit van het Duitse elftal.