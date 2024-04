Manuel Neuer onttroont Iker Casillas met nieuw Champions League-record

Manuel Neuer heeft het record van Iker Casillas gebroken met zijn reddingen in het Champions League-duel van Bayern München met Arsenal. De Duitse keeper hield de nul in de Allianz Arena en komt daarmee op 58 clean sheets te staan in het toernooi.

De Spaanse Casillas hield 57 keer het doel schoon in de Champions League, en deelde tot woensdagavond dat record met de doelman van Bayern. Het werd 1-0 voor de Duitse ploeg, waardoor Neuer het record verbreekt.

Hij had hiervoor slechts drie reddingen nodig, want tot veel grote kansen kwam Arsenal niet in de wedstrijd.

Neuer heeft in totaal 138 wedstrijden gespeeld in de Champions League en hield dus in 42 procent van zijn duels alle schoten tegen. Casillas had wel 177 wedstrijden nodig om 57 keer een leeg doel te houden. In verhouding dus een knappe prestatie van de Duitser.

Na Casillas staat Gianluigi Buffon op de derde plek. De Italiaan kwam tot 52 clean sheets in 124 CL-optredens.

Bayern München schakelt Arsenal uit in Champions League, Matthijs de Ligt houdt de nul Bayern München heeft woensdagavond de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitsers klaarden de klus in de eigen Allianz Arena. Arsenal werd in Londen op 2-2 gehouden en in Duitsland was één goal genoeg om het verschil te maken: 1-0.

Door de overwinning op Arsenal heeft Bayern München een plek in de halve finales van het prestigieuze toernooi bemachtigd.