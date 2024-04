Britse media vinden overwinning Bayern München terecht: 'Volledig verdiend'

Zowel de Britse als Duitse media zijn lovend over het optreden van Bayern München in het Champions League-duel met Arsenal. De Duitsers wonnen in eigen huis met 1-0. In Engeland zijn ze het erover eens, Arsenal mag niet klagen en kan alleen maar leren van deze wedstrijd. In Duitsland was er ook nog aandacht voor een opvallend optreden van Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Het verloop van de wedstrijd in de Allianz Arena wordt door de buitenlandse media omschreven met de woorden van Bayern-trainer Thomas Tuchel als een 'schaakspel'. Niemand wilde de eerste fout maken waardoor er voor beide kanten weinig kansen waren. "Een verkeerde beweging en de consequenties zouden fataal zijn", schrijft Daily Mail. Toch was de wedstrijd volgens de Birtse krant niet saai om naar te kijken. "Ondanks het gebrek aan kansen kon je je ogen niet van de wedstrijd af houden."

Uiteindelijk trok Bayern München aan het langste eind, en dat was ook terecht volgens het medium. "Bayern heeft de overwinning volledig verdient", schrijft de krant. "Arsenal zal hiervan moeten leren en weer doorgaan." The Telegraph is het daarmee eens. "Arsenal kan niet klagen over de wedstrijd." Hopelijk kan de Premier League-club er nog iets positiefs uit meenemen. "Het is hooguit onderdeel van de leercurve." Ook The Guardian schrijft dat Arsenal "een harde les heeft geleerd".

Bayern München schakelt Arsenal uit in Champions League, Matthijs de Ligt houdt de nul Bayern München heeft woensdagavond de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitsers klaarden de klus in de eigen Allianz Arena. Arsenal werd in Londen op 2-2 gehouden en in Duitsland was één goal genoeg om het verschil te maken: 1-0.

Joshua Kimmich

Een glansrol in de wedstrijd was er voor Joshua Kimmich, die het winnende doelpunt maakte in de 63e minuut. Duitse media zijn lovend over de rechtsback. Der Spiegel schrijft dat de Duitser schitterde op die positie. "Na wat problemen laat hij zien wat hij waard is op de positie waar hij ooit begon bij Bayern München, totdat hij werd weggezet als verdedigende nummer 6."

Volgens BILD heeft hij laten zien wat hij kan, nadat hij veel kritiek te verduren kreeg dit seizoen in de Bundesliga. "Hij doet soms rare dingen, maar blijkt altijd belangrijk voor het team. Dat zal hij ook op het EK gaan laten zien."

Volgens The Telegraph kon je de goal van Kimmich ook al zien aankomen. Bayern was een stuk dreigender in die fase van de wedstrijd.

Danny Makkelie

Bij BILD was er ook nog aandacht voor een opvallend moment in de wedstrijd waarbij scheidsrechter Makkelie ingreep. Na een botsing tussen Kimmich en Bukayo Saka bleef de speler van Arsenal even op de grond liggen met zijn handen op zijn hoofd. Makkelie legde daarop de wedstrijd stil, omdat het zou kunnen gaan om een hoofdblessure.

De spelers van Arsenal maakte van de gelegenheid gebruik om wat te drinken aan de rand van het veld. Bayern greep op dat moment echter de kans aan om verder te spelen terwijl de Engelsen nog niet aan het opletten waren.

Arsenal-spelers zien dat Mazraoui het spel wil hervatten ©Getty Images

Noussair Mazraoui wil het spel hervatten met een ingooi. Martin Ødegaard ziet het gebeuren en spoort zijn teamgenoten snel aan weer te gaan verdedigen. Een hectisch moment volgt, en Makkelie besluit de Duitsers terug te fluiten. Vervolgens gaat de wedstrijd weer "normaal en volgens de regels verder", schrijft BILD.

Na de heenwedstrijd was er nog ophef rondom de Nederlandse VAR. Beide ploegen vonden dat ze in die wedstrijd een penalty hadden moeten krijgen.