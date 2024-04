Matthijs de Ligt mist training bij Bayern München voor halve finale Champions League

Bayern München neemt het dinsdagavond in de halve finale van de Champions League thuis op tegen Real Madrid. Het is de laatste kans voor de Duitsers op een prijs dit seizoen, nadat Bayer Leverkusen de Bundesliga won. Het is nog maar de vraag of Matthijs de Ligt er bij is tijdens het duel met de Spanjaarden.

Tijdens het persmoment van maandag ging Bayern-trainer Thomas Tuchel in op de beschikbare spelers bij Der Rekordmeister. "Het worden een aantal last-minute beslissingen. Ik denk dat het iets te vroeg is voor Matthijs en Upa (Dayot Upamecano, red.)." Later op de dag miste De Ligt de training van de Duitse topclub.

Matthijs de Ligt is not training with the team ahead of tomorrow's game — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 29, 2024

Zaterdag speelde De Ligt de eerste helft mee bij Bayern, maar werd hij in de rust gewisseld. De Nederlandse verdediger werd vervangen door Kim Min-Jae. In de tweede helft werd de overwinning op Eintracht Frankfurt over de streep getrokken (2-1).

Tuchel voorspelt doelpuntenmaker

Eerder deed Tuchel al een opvallende uitspraak: hij voorspelt namelijk dat Serge Gnabry zal gaan scoren tegen Real Madrid. De buitenspeler kampte dit seizoen meermaals met blessures, maar zijn trainer verwacht een doelpunt van hem. "Het gaat gebeuren. Ik weet niet hoe ik het weet, maar het gaat gebeuren", was de Duitser mysterieus.

Terugkeer Ajax

Afgelopen week kreeg De Ligt in Duitsland bezoek van Ajax. Mensen van de website van de Amsterdammers spraken met de verdediger over de club en hoe hij kijkt naar de situatie van nu in de hoofdstad. Daarin vertelde De Ligt ook dat hij ooit nog wil terugkeren bij Ajax.