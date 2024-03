Metz-keeper blundert met mislukte hakbal tegen Monaco: 'Ik deed gewoon maar wat'

Bayer Leverkusen is de ongeslagen status in de Bundesliga (en de rest van het seizoen) nog altijd niet kwijt. De koploper van Duitsland keek zaterdagmiddag lang tegen een achterstand aan tegen TSG Hoffenheim, maar boog die uiteindelijk alsnog om: 2-1. Patrick Schick was de gevierde man met de winnende goal in de blessuretijd. Hij poetste daarmee een assist van Wout Weghorst weg.