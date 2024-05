Micky van de Ven weer cruciaal voor Tottenham Hotspur: verdediger haalt bal van de lijn tegen Chelsea

Micky van de Ven staat bij Tottenham Hotspur weer aan de aftrap tijdens de wedstrijd tegen Chelsea en daar is hij gelijk belangrijk. De Nederlander voorkomt volledig op eigen titel de openingsgoal van The Blues.

De wedstrijd tussen Chelsea en Tottenham Hotspur is vooral voor laatstgenoemde ploeg een cruciale. Het team van Van de Ven moet door de overwinning van Borussia Dortmund tegen PSG woensdagavond, vierde worden in de Premier League om een Champions League-ticket te pakken. In de Bundesliga mag de nummer vijf de Champions League in op basis van de prestaties van het Duitse clubs in Europa dit seizoen. Tottenham Hotspur moet daarom vierde worden om het miljardenbal in te gaan. Met twee wedstrijden minder dan de huidige nummer vier Aston Villa staat de ploeg nog zeven punten achter op de gewilde vierde plaats.

Van de Ven

Van de Ven was in de eerste minuten van de wedstrijd dus direct belangrijk voor Spurs met een heerlijke actie. Nicolas Jackson van Chelsea kon in zijn eentje doorlopen op doelman Guglielmo Vicario en wipte de bal zelfs over de keeper heen. De bal rolde richting het doel maar de pijlsnelle Van de Ven was er op tijd bij om de bal van de lijn te houden. Dit kon rekenen op groot enthousiasme van de fans en doelman Vicario. (Tekst gaat verder onder de video)

Eerste helft

Chelsea was in de eerste helft wel de betere ploeg met een aantal goede kansen op het eigen Stamford Bridge. De ploeg van Van de Ven hield lang stand tot Trevor Chalobah de bal na 25 minuten binnen kopte. De VAR moest erg lang checken of het geen buitenspel was, maar de goal vond doorgang. Aan Tottenham Hotspur dus de taak om de achtervolging in te zetten op de thuisploeg.