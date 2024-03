Moet opgepakte Quincy Promes nog geld betalen aan Ajax? Dit is de stand van zaken

Een nieuw hoofdstuk in de zaak Quincy Promes. De aanvaller werd woensdag opgepakt in Dubai en wordt wegens zijn veroordeling in Nederland wellicht uitgeleverd. Naast de juridische kwestie speelt er ook nog een financiële kwestie. Promes zou namelijk bij een veroordeling mogelijk een schadevergoeding moeten ophoesten aan zijn oude club Ajax, maar hoe zat dat ook alweer?

Promes stapte in februari van 2021 over van Ajax naar Spartak Moskou. Daar was een bedrag van 8,5 miljoen euro mee gemoeid. Door bonussen zou dit kunnen oplopen tot elf miljoen. Op dat moment werd de aanvaller al verdacht van het neersteken van zijn neef. Dat Promes later ook nog betrokken zou zijn bij drugssmokkel was nog niet bekend.

Evgeni Melezhikov, die op het moment van de transfer algemeen directeur was van Spartak Moskou, was uiteraard op de hoogte van de strafzaak en liet toen weten dat er geen risico's voor de Russische club aan de komst van Promes kleefden: "Voor Spartak zijn er geen financiële of juridische risico's. Met Ajax hebben we afgesproken dat als hij door een rechterlijke uitspraak niet in staat is zijn taken uit te voeren, de overeenkomst wordt ontbonden. Alle geplande betalingen worden dan niet gedaan."

Quincy Promes op verzoek van Nederland opgepakt in Dubai, zit nu in de gevangenis Quincy Promes is woensdag op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt in Dubai. Dat schrijft het OM op de eigen site. Het gaat om een 32-jarige man die woont in Rusland. Promes voldoet aan al die eisen.

Promes werd in juni 2023 uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Twee weken later schreef Het Parool dat Ajax op dat moment nog 1,25 miljoen moest ontvangen van Spartak voor Promes. Volgens de krant zou de voetballer bij 'een onherroepelijke veroordeling' zelf aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat nog overgemaakt moest worden.

Promes ging in beroep en dus was de veroordeling nog niet onherroepelijk. Daardoor kon Spartak blijkbaar niet meer onder de betaling uit, want Ajax liet in het halfjaarverslag eind februari weten dat 'de vordering op Spartak Moskou' volledig is ontvangen. Tussen al het slechte nieuws voor Promes lijkt het erop dat er daardoor dus ook nog een beetje goed nieuws te melden is. Ajax heeft het volledige bedrag binnen en is geen geld misgelopen.

Kan Spartak Promes aansprakelijk stellen?

Aangezien Spartak op de hoogte was van de strafzaak tegen Promes is het natuurlijk wel de vraag of zij niet enkele voorwaarden in het contract hebben gezet van de voetballer. De aanvaller tekende tenslotte een contract tot en met de zomer van 2024 toen hij van Ajax overkwam. Dat verlengde hij later nog met een extra jaar. Als Promes daadwerkelijk wordt uitgeleverd, betekent dat natuurlijk dat Spartak niet tijdens de volledige lengte van zijn contract gebruik heeft kunnen maken van de aanvaller.

De Russische club heeft geen uitspraken gedaan over wat er met Promes hierover is afgesproken en dus is het voorlopig ook de vraag of het hem aansprakelijk kan stellen voor de eventuele schade. Wel is het natuurlijk zo dat de invasie van Rusland in Oekraïne ervoor gezorgd heeft dat de relatie tussen Rusland en Nederland flink verslechterd is. Mocht Spartak dus een zaak tegen hem willen beginnen dan zal het een uitdaging worden om het geld van Rusland naar Nederland te krijgen.