Quincy Promes op verzoek van Nederland opgepakt in Dubai, zit nu in de gevangenis

Quincy Promes is woensdag op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt in Dubai. Dat schrijft het OM op de eigen site. Het gaat om een 32-jarige man die woont in Rusland. Promes voldoet aan al die eisen.

Het OM schrijft: 'Na een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland is een 32-jarige man, woonachtig in Moskou, aangehouden in Dubai.' Daar verbleef Promes met Spartak Moskou op trainingskamp. Een week geleden kwam hij vast te zitten vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk, waarna Promes zou zijn doorgereden.

Promes vloog niet mee met zijn ploeg naar Rusland en Nederland hoopte dat de VAE hem zouden uitleveren. Met dat land heeft Nederland wel een uitleveringsverdrag en met Rusland niet. Alle moeite bleek niet voor niks, woensdag werd de voetballer opgepakt.

'De aangehouden man zou volgens diverse media in alle luxe in Dubai verblijven. Hij is echter in hechtenis genomen dankzij de inspanningen van de autoriteiten in beide landen', aldus het OM, dat vanwege het lopende onderzoek geen verdere informatie wil geven.

Celstraffen Promes

Promes moet in Nederland de bak in vanwege het neersteken van zijn neef en cocaïnehandel. Zijn totale straf komt neer op 7,5 jaar gevangenisstraf, alleen lopen er nog hogere beroepen. Promes stak zijn neef in de zomer van 2020 neer. De voetballer werd destijds afgeluisterd vanwege zijn betrokkenheid bij drugshandel en zo kwam aan het licht dat hij schuldig was.

De telefoon van de voetballer werd afgetapt, omdat het OM vermoeden had dat hij betrokken was bij drugssmokkel. Dat bleek niet onterecht, want later bleek dat Promes een belangrijke spil was in een drugsdeal in de haven van Antwerpen. Daarbij ging het om meer dan 1300 kilogram coke.

Luxeleven in Dubai

Promes voelde zich de koning te rijk in Dubai. De voetballer childe met zijn vriendin DreamDoll en bracht zelfs een nummer uit, waarin hij rapte over zijn celstraffen. "Mensen claimen mijn back te hebben, ik zie ze niet meer, want the judge gaf me nine years. Voor die shit drop ik geen tears (tranen, red.), want ik leef me leven in no fear (zonder angst, red.)", zong hij. Voorlopig zal hij zijn leven leven in een paar vierkante meter.

