Nederlands elftal zeker van achtste finale op EK voetbal door uitslag bij Albanië - Spanje

Het Nederlands elftal keek met extra interesse naar de wedstrijd tussen Albanië en Spanje. Nu Albanië verloren heeft, is Nederland zeker van de knock-outfase. Oranje behoort nu sowieso bij de beste nummers drie.

Albanië zou bij een zege op Spanje op vier punten komen in Groep B. Als Italië ook zou winnen van Kroatië, werd Albanië alsnog derde in de poule. Daarmee was het dus veroordeeld tot de strijd om de beste nummers drie. Want van de zes poules gaan de vier beste nummers drie ook naar de knock-outfase.

Vaak is vier punten wel genoeg voor de knock-outfase, maar dat behaalden de lagere teams in Groep B bij lange na niet. Kroatië eindigde als nummer drie op twee punten, Albanië pakte er mar één. Mocht Oranje dinsdag onverhoopt verliezen van Oostenrijk, is het als nummer drie nu alsnog virtueel zeker van de volgende ronde. De kans op een goede tegenstander in de achtste finale is daarmee wel een stuk groter.

Spanje verzekert met overwinning op Albanië plekje Nederland in achtste finales EK Spanje was al zeker van groepswinst, maar heeft dat maandagavond nogmaals onderstreept. De Spanjaarden wonnen met een B-elftal van Albanië: 0-1. Goed nieuws voor Nederland: Oranje verzekert zich met die uitslag van een plek in de achtste finales.

Nederland in de groepsfase van EK voetbal

De nummer één van Groep D, de poule van Nederland, neemt het op tegen de nummer twee uit Groep F. In die poule zitten Portugal, Tsjechië, Turkije en Georgië. De nummer twee uit Groep D speelt tegen de nummer twee van Groep E. In die poule zitten België, Oekraïne, Slowakije en Roemenië. Iedereen in die poule staat na twee wedstrijden op drie punten. Bij een derde plek is het nog lang niet zeker tegen wie het Nederlands elftal het opneemt in de achtste finales.

Bij een overwinning op Oostenrijk is Oranje sowieso zeker van de tweede plek. Nederland (doelsaldo van 2-1) en Frankrijk (1-0) hebben allebei vier punten na twee wedstrijden. Zij moeten dus veel scoren om de eerste plek te bemachtigen.

Kijk hier de persconferentie voor Nederland - Oostenrijk terug Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel van het EK tegen Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en verdediger Stefan de Vrij schoven maandagavond aan bij de persconferentie om vooruit te blikken op het duel. Kijk hier de persconferentie terug.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.