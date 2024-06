Kijk hier de persconferentie voor Nederland - Oostenrijk terug

Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel van het EK tegen Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en verdediger Stefan de Vrij schoven maandagavond aan bij de persconferentie om vooruit te blikken op het duel. Kijk hier de persconferentie terug.

Het ging natuurlijk over Memphis Depay in de persconferentie. Volgens de bondsoach is hij ook tegen Oostenrijk gewoon de spits. Koeman gaf toe dat Memphis in de eerste twee wedstrijden niet goed speelde, maar de spits was zelf ook erg bewust van het spel dat hij heeft laten zien.

Al met al was het een chaotische persconferentie. Het leidde al direct tot hilariteit, omdat er gerommel was met de oortjes en aanwezige tolken. Later had De Vrij ook geen antwoord op een vraag in het Duits, omdat er geen vertaling in zijn oortjes te horen was. Door al het gerommel werd er op de persconferentie niet eens een vraag gesteld over de basiself van dinsdag, op Memphis na.

De persconferentie is te bekijken via de livestream hieronder:

Bijna zeker van volgende ronde

Nederland verzamelde in de duels tegen Polen en Frankrijk in totaal vier punten en lijkt daarmee zeker van de achtste finales. Plaatsing voor de volgende ronde kan later op de maandag zelfs definitief worden.

Nederland kan nog eerste, tweede en derde worden in de groep en dat is van belang voor wie het in de volgende ronde zal treffen. De ploeg van Koeman is op dit moment koploper, maar moet Frankrijk naast zich dulden. Oostenrijk staat op drie punten en gaat bij een overwinning dus over Oranje heen.

