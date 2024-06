Spanje verzekert met overwinning op Albanië plekje Nederland in achtste finales EK

Spanje was al zeker van groepswinst, maar heeft dat maandagavond nogmaals onderstreept. De Spanjaarden wonnen met een B-elftal van Albanië: 0-1. Goed nieuws voor Nederland: Oranje verzekert zich met die uitslag van een plek in de achtste finales.

Bondscoach Luis de la Fuente gaf zijn wisselspelers de kans zich te laten zien. Het team bestond uit liefst tien basisdebutanten (op dit EK). Alleen Aymeric Laporte stond dit EK al eerder aan de start van een wedstrijd. Tweede doelman David Raya verdedigde het doel.

Albanië had minimaal een punt nodig om mogelijk te overleven in de groepsfase. De ploeg van de Braziliaanse bondscoach Sylvinho zette druk op het Spaanse elftal, maar kon niet voorkomen dat het al vroeg misging. In de dertiende minuut maakte Ferran Torres de 0-1 namens Spanje. De aanvaller van FC Barcelona kreeg een steekpass op maat die hij oog in oog met de Albanese doelman Thomas Strakosha in de verre hoek schoot.

Albanië vecht terug?

In het begin van de tweede helft zorgde Albanië voor meer agressie richting het doel van Spanje. Toch was het een Spanjaard die bijna het doelpunt van het toernooi maakte. Een omhaal van Joselu ging maar net naast. Al snel verloren de Albanezen ook de greep in de tweede helft. Oud-Vitesse-speler Armando Broja zorgde na een snel genomen vrije trap bijna voor de verrassing, maar schoot in de handen van de Spaanse doelman.

Albanië bleef voorzichtig wisselen. De bondscoach bracht pas laat extra aanvallende kracht binnen de ploeg. En dat was ook terug te zien in het spel. Spanje bleef het merendeel van het balbezit behouden. De 16-jarige Lamine Yamal mocht toch invallen bij Spanje. In Duitsland mogen minderjarigen namelijk niet werken na 21.00 uur, maar jonge topsporters mogen tot 23.00 uur opblijven.

Kristjan Asllani krulde nog wel een schot op doel en een veldbestormer zorgde kort voor rumoer in de eindfase, maar Spanje won met 0-1. Albanië is uitgeschakeld.

Groepswinnaar Spanje

Spanje is de groepswinnaar geworden van poule B op het EK. In de achtste finales nemen ze het op tegen de nummer drie van poule A, D, E of F. Als Nederland verliest van Oostenrijk, bestaat er dus een kans dat Spanje de tegenstander wordt. De tegenstander van Italië, die in de allerlaatste minuut tweede werd van Poule B, is al bekend. De Italianen zullen in de achtste finale spelen tegen Zwitserland.

De nummer drie van poule B, Kroatië, speelt tegen Portugal of de nummer één van poule E (Roemenië/België/Slowakije/Oekraïne).

Oranje in achtste finales EK

Nederlands staat na de overwinning van Spanje sowieso in de achtste finales van het EK. Mocht Nederland dinsdagavond verliezen van Oostenrijk, dan behoort Oranje alsnog tot de beste nummers drie.