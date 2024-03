Nieuwe Bayern-directeur neemt clubleiding mee en trakteert op ontbijt met weisswurst

Max Eberl trad onlangs toe tot de clubleiding van Bayern München, een club die bol staat van de tradities. Daarbij hoort dus ook het weisswurst-ontbijt. Eberl trakteerde de clubleiding dus op een ontbijt met witte braadworsten.

In en rond München is het ontbijten met weisswurst een ware traditie. Zo ook bij Bayern. Voor de club is het bijna net zo belangrijk als de traditionele foto's die aan het begin van het seizoen worden gemaakt voor het Oktoberfest. Daarbij dragen de spelers traditionele Duitse kledij en tijdens het feest zelf zijn de staf en de selectie ook aanwezig.

Max Eberl

In februari werd Eberl aangesteld als de nieuwe directeur voetbal van Bayern München. De vijftigjarige bestuurder werd daarmee de opvolger van de afgelopen zomer ontslagen Hasan Salihamidzic. Eberl was eerder werkzaam in dezelfde functie bij RB Leipzig en Borussia Monchengladbach.