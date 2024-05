Hevige sneeuwval maakt etappe 16 van de Giro onzeker: Passo Dello Stelvio volledig onbegaanbaar

De zestiende etappe van de Ronde van Italië staat ten boeken als één van de zwaarste bergritten. Toch is het nog maar de vraag of deze cruciale rit plaats gaat vinden. De befaamde Passo Dello Stelvio lijkt voorlopig namelijk niet toegankelijk te zijn voor de renners. Komt dit op tijd goed of gaat er een streep door deze spectaculaire etappe?

Besneeuwde bergtoppen op de Stelvio zorgen voor een hoop onzekerheid. Over exact elf dagen moet het peloton de iconische beklimming gaan trotseren. Ware het niet dat de weg die de renners afleggen volledig onbegaanbaar is, zo valt te zien op verschillende webcams in de regio.

Passo Dello Stelvio

Op donderdag 21 mei staat één van dé scherprichters tijdens de zware derde week van de Giro d'Italia op het programma. De renners beginnen in die etappe na 30 kilometer met de beklimming van de Stelvio vanuit Bormio (20,2 kilometer à 7,2%). Hoewel de klim aan de andere kant vanuit Prato door velen als de 'echte' kant wordt gezien, is de beklimming vanuit Bormio vrijwel even pittig.

Profiel van de zestiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

De Stelvio is met zijn 2578 meter de hoogste pas in Italië, en geldt als één van de zwaarste beklimmingen in het wielrennen. De mythische klim telt maar liefst 40 haarspeldbochten. In 2020 won de Australiër Jai Hindley als laatste een etappe met de Stelvio in het parcours. Top op heden is de klim dertien keer opgenomen in de Giro d'Italia.