'Het moet nog een team worden': vrees voor ontbreken zilveren atleten op Olympische Spelen in Parijs

Er dreigt een enorme teleurstelling in het Nederlandse atletiekkamp richting de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Het lukte de mannen op zowel de 4x100 als de 4x400 meter nog niet om zich te kwalificeren. En dat terwijl Nederland op de vorige Spelen nog zilver pakte.

Er werd verwacht dat de Nederlandse atleten op de World Relays op de Bahama's het wel zou lukken om de Olympische Spelen te halen. De zilveren medaillewinnaars van Tokio 2021 zaten er in hun heats echter niet in de buurt. Nu wacht nog één laatste kans: de EK atletiek in Rome van 7 tot en met 12 juni. "Het moet daar veel sneller", zegt Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Atletiekunie.

Femke Bol en Lieke Klaver verlaten Bahama's na succesvolle WK estafette: 'Van paradijs naar Parijs' De Nederlandse atleten gaan de Bahama's weer verlaten. Nadat ze op de World Relays lieten zien bij de wereldtop te horen, stappen ze weer in het vliegtuig. Hopelijk is er genoeg ruimte in de koffers voor de behaalde medailles en olympische startbewijzen.

'Dat is het nadeel'

De kans is klein, maar desalniettemin is de kans er nog wel om naar de Spelen te gaan. De mannen moeten dan bij de twee snelste seizoentijden lopen, buiten de veertien landen die al gekwalificeerd zijn. Dit is momenteel de stand van zaken rondom die tijden. "Het nadeel van de 4x400 meter is dat die bijna nooit georganiseerd wordt", zegt Kortbeek. "Er zijn dus maar weinig kansen. Zeker op topniveau zijn er nauwelijks events."

Dus zijn alle ogen gericht op de EK atletiek in Rome. De enige plek waar de 4x400 meter gelopen wordt en waar dus tijden gelopen dienen te worden die snel genoeg zijn voor de Spelen. "Individueel hebben we hele goede 400 meter-lopers, maar nu moet het nog een team worden. Het is een voor- en nadeel dat er maar één kans is: de focus is helder. Daar móet het gebeuren."

Nederland pakt zonder Femke Bol en Lieke Klaver olympisch ticket op WK estafette, drama bij de mannen Op de WK estafette heeft Nederland op de tweede dag nog een olympisch ticket binnengesleept. De vrouwen hadden op de 4x400 meter zaterdag naast plaatsing gegrepen, maar in de herkansing was het raak. Dat deden ze zonder Femke Bol en Lieke Klaver. Bij de mannen was er minder succes.

'We houden vooral Azië in de gaten'

De Atletiekunie houdt de concurrentie scherp in de gaten. Niet alleen Nederland, ook andere niet geplaatste landen willen nog bij de snelste twee landen eindigen. Een aantal concurrenten is al klaar. "In Afrika hebben ze de kampioenschappen al gehad. In Amerika rennen de ploegen niet. Dus we houden vooral Azië in de gaten. Maar we moeten eigenlijk naar onszelf kijken, want we hebben kwalificatie in eigen hand."

'Meer kansen'

Ook de 4x100 meter is tot nu toe alleen bij de vrouwen zeker van een olympisch ticket. De mannen kwamen in de Bahama's ook tekort. Maar daar zijn de zorgen een stuk minder over. "Dat is nog redelijk goed te doen, want er zijn best veel kansen op die afstand. Niet alleen de EK, maar bijvoorbeeld ook de Diamond League biedt mogelijkheden", zegt Kortbeek van de Atletiekunie.

'Wissels waren niet goed'

Hij zag, ook op de Bahama's, dat de korte estafette-afstand bijna goed is bij Nederland. "Bij de races die er gelopen zijn, waren de wissels niet goed. Als dat wel lukt, lopen we meteen een stuk sneller. Ik zie het daar nog wel goed komen, al is de tijd nog kort."

'Ze kunnen het ook zonder Femke Bol en Lieke Klaver': extra huiswerk voor Nederlandse bondscoach Op de World Relays waren er afgelopen weekend wisselende resultaten. De mannen haalden de olympische limiet niet en dreigen buiten deelname aan de estafette in Parijs te vallen. Maar de vrouwen lieten zien wat ze waard waren en bezorgden de bondscoach een luxeprobleem.

Drie van de vijf tickets binnen

De niet geplaatste landen hebben tot en met 30 juni 2024 de tijd en kans om bij de snelste twee landen te lopen. Na de deadline gaan de laatste twee tickets per afstand naar die snelste landen. Nederland is op drie van de vijf afstanden al vertegenwoordigd: de 4x100 vrouwen, de 4x400 vrouwen én de gemengd estafette (twee vrouwen, twee mannen). Ook zijn er de komende weken nog individuele plekken te verdienen voor de Spelen.

Check hieronder hoe de Nederlandse mannen in 2021 nog zilver pakten in hun sensationele race op de 4x400 meter.