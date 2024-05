Organisatie van de Giro voegt wisselzone toe in tijdrit: komen er dan toch fietswissels?

In de tijdrit van vrijdag heeft de Giro-organisatie alsnog een wisselzone toegevoegd. Op die manier kunnen renners hun tijdritfiets inwisselen voor een klimfiets om de laatste kilometers tijd te winnen op de steile stroken.

Het parcours van zevende etappe van de Ronde van Italië is een tijdrit over 40,6 kilometer. Vanuit de start in Foligno volgt voor de renners eerst een vlak gedeelte van 34 kilometer, voordat zij aankomen bij de resterende 6,6 kilometer die meer zijn geschikt voor de klimmers. Het wordt een uitdaging voor de renners om de tijdrit zo in te delen dat je op het vlakke gedeelte voldoende snelheid opbouwt en toch genoeg kracht overhoudt voor het lastige muurtje in de finale.

Krijgen we fietswissels?

Vanwege de toevoeging van de wisselzone krijgen de renners de keuze om over te stappen op de klimfiets. De zone komt vlak na het tweede tijdsmeetpunt te liggen, vlak voor de voet van de slotklim. De vraag is of de grote mannen in het algemeen klassement het risico van een wissel aandurven, om tijd goed te maken in de finale.

Tijdens de laatste tijdrit in de Giro van 2023 zagen we Geraint Thomas naast zijn fiets ook zijn helm wisselen. Uiteindelijk mocht de wissel niet baten en eindigde de Brit achter Primoz Roglic, die hem op in de voorlaatste etappe uit de roze trui reed.