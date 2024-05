Afgekeurde goal Matthijs de Ligt mogelijk met grote gevolgen: 'Poolse arbiter bestraft tijdens EK'

De verkeerde beslissing van de Poolse arbitrage tijdens de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Bayern München heeft wellicht grote gevolgen voor de scheidsrechter Szymon Marciniak en zijn collega's op het EK voetbal.

De Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak floot het duel in de halve finale van de Champions League. Zijn grensrechter zag dat De Ligt de bal kreeg en deed gelijk zijn vlag omhoog. Marciniak besloot daarop om ook gelijk te fluiten, tot groot ongeloof van de Nederlander en de rest van Bayern.

Excuses

Na afloop kwam dit de Poolse arbitrage op bakken aan kritiek te staan. Zij zouden zelfs hun excuses hebben aangeboden bij Bayern. Trainer Thomas Tüchel walgde van die excuses. In Duitsland en bij de UEFA zijn ze nu aan het beraden hoe ze verder moet met Marciniak.

EK in Duitsland

Volgens de Poolse sportkrant Przeglad Sportowy was er een grote kans dat Marciniak het openingsduel van het EK (Duitsland tegen Schotland) zou fluiten. Die hoop lijkt na afgelopen woensdag vrijwel vervlogen. De Poolse journalist Tomasz Włodarczyk vertelde dat hij consequenties verwacht voor Marciniak. "Wat we gehoord hebben is dat hij en zijn assistenten een grote kans maakten op het openingsduel van het EK in München. Die kans is nu geslonken en misschien zelfs wel nul. De UEFA zou niet alleen geklaagd hebben over deze situatie, maar ook over de extra tijd. Ze hebben dit zichzelf aangedaan."