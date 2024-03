Nieuwe racisme-rel rondom Vinicius jr: 'Zelfs wedstrijden waar ik niet bij ben'

Real Madrid-speler Vincius Jr. is woensdagavond racistisch bejegend. De Koninklijke hoefde zelf niet eens te spelen en toch was de Braziliaan, niet voor het eerst, de gebeten hond. Op X sprak de linksbuiten zijn verontwaardiging uit.

Tijdens de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Inter zongen grote groepen fans van de Madrilenen over Vincius. Hij werd een chimpansee genoemd door vele supporters van de thuisclub.

Reactie Vinicius

Op X spreekt de Braziliaan zich uit over de kwestie. Hij hoopt dat de UEFA al een straf heeft bedacht voor de boosdoeners. "Zelfs bij wedstrijden waar ik niet bij ben", verzuchtte de speler van Real.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Het is zeker niet de eerste keer dat het misgaat in Spanje rondom Vinicius. De Braziliaanse smaakmaker van Real is al vaker het slachtoffer geworden van racisme en blijft zich herhaaldelijk uitspreken over de zaak. Zo plaatste hij eerder al eens op zijn sociale media dat 'racisme normaal is in La Liga'. "De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."

Justin Kluivert

Ook tijdens een wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid ging het mis. Fans van de thuisploeg lieten zich racistisch gaan tegenover de aanvaller. Justin Kluivert, toenmalig speler van Valencia, bood na afloop zijn excuses aan bij Vinicius. "Ik verontschuldig me namens ons, namens iedereen van Valencia, want dit is geen voetbal. Het is heel slecht."

Atlético-fan opgepakt voor racistische aanval op 8-jarig meisje in Vinícius Júnior-shirt Een supporter van Atlético Madrid is gearresteerd voor het racistisch bejegenen van een 8-jarig meisje dat een shirt droeg van Real Madrid-vedette Vinícius Júnior. De man wordt beschuldigd van een aanval richting het meisje dat op de armen van een familielid zat. Zij kreeg racistische beledigingen en doodsbedreigingen te horen, zo meldde de Spaanse politie.