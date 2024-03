Nieuwe trend in het voetbal: ingetapete polsen tegen blessures of voor uitstraling?

In de Eredivisie ontkom je er bijna niet meer aan: bij bijna elke wedstrijd zie je wel een speler met een ingetapete pols rondlopen. Het verband aan de hand is een nieuwe trend in het voetbal, maar waarom zit het er eigenlijk?

Het lijkt allemaal begonnen te zijn bij Karim Benzema. De Franse spits speelde toen voor Real Madrid en brak zijn pink. Hij wachtte met de operatie om zijn teamgenoten te blijven helpen en liet zijn hand, inclusief pink, goed intapen. Na afloop van het seizoen kon hij dan eindelijk onder het mes, maar de beoogde rust die Benzema moest pakken kostte te veel tijd: het zekere voor het onzekere werd genomen en de hand van de Fransman ging weer in het verband.

Benzema in bloedvorm

Sinds het dragen van de tape ging het Benzema behoorlijk voor de wind. De Franse spits scoorde erop los en won uiteindelijk zelfs de Ballon d'Or. Dat moet ook andere spelers zijn opgevallen, die ook de polsen/handen zijn gaan intapen.

Ook de gebroeders Timber spelen vaak met tape rondom de pols. Jurriën Timber vertelde op het clubkanaal van toenmalige club Ajax waarom dat is. "Nadat ik gevallen was voelde mijn pols niet meer supersterk. Eerst viel ik op rechts en laatst ben ik op links gevallen, daardoor zitten beide kanten nu ingetapet. Het zit nu in mijn hoofd dat mijn polsen niet supersterk zijn. Quinten had precies hetzelfde, die draagt een brace. Misschien hebben we gewoon zwakke polsen", denkt Timber.

Bijgeloof en blessures

Toch is er nog wel een groot verschil te vinden bij bepaalde voetballers. Zo draagt Luis Suarez een tape om zijn armband die hij per se niet wil afdoen aan zijn rechterhand. Wanneer hij scoort, kust hij de tape en onderliggende armband. Steven Berghuis begon deze jaargang met zijn linkerhand in een brace. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was de Ajacied verkeerd gevallen en liep hij een breukje op in zijn pols.

Toch heeft niet iedereen zo'n goede reden voor het dragen van de tape. Vooral in de Eredivisie valt dat op. In de afgelopen speelronde speelden onder andere Jorrel Hato, Dani de Wit, Brian Brobbey, Johan Bakayoko en Steven Bergwijn met tape rondom de pols en/of hand. Dit lijkt bij bijvoorbeeld Brobbey (zie tweede slide van bovenstaande foto's) niet om medische redenen te zijn, aangezien hij na het missen van een kans zijn hand nog weleens laat botvieren op het gras.

IJdelheid en uitstraling

En dus lijkt het neer te komen op een trend en/of ijdelheid van de voetballers. Veel spelers spelen ook met een kleinere polsband, zoals Memphis Depay en Cody Gakpo.

Ook oud-Feyenoorder Mark Diemers speelde daarmee en vertelt aan De Volkskrant waarom het nu bij zoveel spelers te zien is. "Ik denk dat het een modetrend is, of het gevolg van een blessure of bijgeloof. Ik ben er ooit een keer in de jeugd mee begonnen, en eigenlijk voel ik me er comfortabel bij dus doe ik het nog steeds. Ik heb nergens last van, het is ook vaak een stukje uitstraling, denk ik. Ik voel me er fijn bij."