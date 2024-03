Willem van Hanegem genoot van herboren Memphis Depay: 'Leek zo lang weg'

Willem van Hanegem heeft genoten van de invalbeurt van Memphis Depay midweeks in de Champions League. De Oranje-aanvaller viel in, scoorde en benutte een strafschop in de penaltyreeks. Van Hanegem kijkt dan ook uit naar de interlands van het Nederlands elftal deze week.

'Ik ben zo’n beetje de eerste die graag op de rem trapt als mensen te snel conclusies trekken uit iets wat ook een incident zou kunnen zijn. Maar die invalbeurt van Memphis Depay afgelopen woensdag tegen Internazionale in de Champions League, dat zag er echt heel goed uit', noteerde de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Versnelling

'Inter is één van de beste clubs in Europa en de verdediging daar staat als een huis. Toch was Memphis erg scherp en uiteindelijk ook beslissend Dat hij zijn strafschop ook benutte, was leuk voor hem en Atlético, maar het ging natuurlijk om zijn spel', schreef Van Hanegem verder. 'Die versnelling die hij weer had en die zo lang weg leek.'

Bij zijn goal draaide Depay snel weg bij collega-international Stefan de Vrij en vrijwel direct schoot hij hard en laag de 2-1 binnen. Dat betekende dat Atlético Madrid en Inter moesten verlengen. Daarin werd niet gescoord, waarna penalty's voor de beslissing zorgden. Depay schoot de zijne snoeihard binnen.

Interlands

Zijn vorm komt goed uit voor bondscoach Ronald Koeman, die over niet al te veel fitte spitsen beschikt. Zo is Joshua Zirkzee (Bologna) er niet bij en is Brian Brobbey (Ajax) een twijfelgeval.

Van Hanegem: 'Natuurlijk is dit geen garantie dat hij straks Oranje ver brengt op het EK. En hij moet ook maar fit blijven. Maar het was iets waar Ronald Koeman blij van is geworden. De afgelopen maanden ging het zo vaak over de spitspositie. Dat gejammer dat Luuk de Jong terug moest. Brian Brobbey die na elke treffer tegen clubs als PEC of Heracles werd weggezet als de man voor komende zomer. Maar Memphis deed het op een heel hoog niveau en dat maakt de interlands met Schotland en Duitsland extra leuk.'