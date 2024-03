Arne Slot is trots op Quinten Timber na Oranje-selectie: 'Prachtig voorbeeld voor de rest'

Feyenoord-coach Arne Slot is heel erg trots op Quinten Timber. De middenvelder zit voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Dat heeft hij bereikt door zijn harde werk, aldus Slot.

Het nieuws dat Timber door bondscoach Ronald Koeman was uitverkozen tot een plekje in de selectie voor de duels met Schotland en Duitsland was bijna genoeg voor een feestje, zei de trainer op de persconferentie voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen zondag. "Hij heeft er echt alles aan gedaan en alles aangegrepen om beter te worden. De laatste weken heeft hij uitstekende wedstrijden gespeeld, niet in de laatste plaats het duel met PSV. Het is een prachtig voorbeeld voor de andere jongens."

Feyenoord hofleverancier van Oranje

Naast Timber zijn ook Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Lutsharel Geertruida opgenomen in de definitieve selectie voor de oefenduels. Dat maakt Feyenoord hofleverancier van Oranje. "Het is gewoon heel mooi. Op de eerste plaats voor die jongens zelf. Ik weet dat onze supporters altijd willen dat spelers van heel ver komen, uit landen waar ze nog nooit van gehoord hebben. Maar het kan best weleens goed zijn om jongens uit Nederland in je elftal te hebben."

In het verleden uitte Slot kritiek op het overvolle schema van zijn spelers. Wie niet wordt geselecteerd voor de nationale elftallen, kan een weekendje rust pakken. Maar toch wil de Feyenoord-coach niet dat zijn spelers worden overgeslagen voor interlands. "We zouden kunnen vragen om spelers minder in actie te laten komen bij interlands. Dat hebben we ook weleens gedaan, maar dan moeten we het idee hebben dat die speler niet volledig belastbaar is."

"Maar Ronald Koeman krijgt vier volledig belastbare spelers van Feyenoord. Ze kunnen in actie komen", stelt Slot de bondscoach gerust.

Flinke ziekenboeg

Slot mist nog een flink aantal spelers voor het Eredivisieduel met Heerenveen. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Antoni Milambo, Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs en Gjivai Zechiel zullen er niet bij zijn in Friesland. Middenvelder Thomas van den Belt sluit wel weer aan bij de wedstrijdselectie.