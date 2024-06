'De Klank Van': Feyenoord start met eigen podcast

Feyenoord heeft een nieuwe manier gevonden om hun supporters nog meer content te gunnen vanuit de club: een podcast. Vanaf 5 juni starten de Rotterdammers met 'De Klank Van'. De podcast wordt gehost door oud-voetballer Kaj Ramsteijn (foto) en acteur en tv-presentator Sascha Visser.

Sascha Visser doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, speelde nog bij Sparta A1 met onder anderen Kevin Strootman en Nick Viergever, maar schopte het niet tot prof. Zijn liefde voor Feyenoord stak hij nooit onder stoelen of banken en nu gaat hij er dus officieel voor werken. Zijn kompaan is Kaj Ramsteijn, die acht duels in de hoofdmacht van de Rotterdammers speelde.

Feyenoord ONE

Veel informatie is er nog niet beschikbaar over de nieuwe podcast van Feyenoord. Wel dat assistent-trainer John de Wolf woensdag de eerste gast is. Het is de bedoeling dat elke twee weken een bekende (oud-)Feyenoorder aanschuift. In het voorafje is ook middenvelder Calvin Stengs al te zien. Naar alle waarschijnlijkheid worden de afleveringen te zien op Feyenoord ONE, de streamingsdienst van de club.

Commercieel directeur Ruud van der Knaap zij er bij de lancering over: "Feyenoord ONE is een waardevolle aanvulling op onze bestaande clubkanalen, zoals de Feyenoord-website, de app, het magazine en de sociale media-kanalen. Met Feyenoord ONE bieden we supporters content van hoge kwaliteit op één plek, waarbij je zelf kunt bepalen wanneer je wat kijkt en je nooit meer iets hoeft te missen."