Opstellingen Feyenoord en PEC Zwolle: Ayase Ueda in de basis, twee geschorsten bij PEC

Met nog maar twee speelrondes in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Met name onderin kan het nog alle kanten op. Vitesse is door de puntenstraf al zeker gedegradeerd en ook voor FC Volendam is het doek gevallen. Excelsior en RKC Waalwijk gaan bepalen wie zich handhaaft en wie er de play-offs in moet, al zijn ook Heracles en Almere City nog niet zeker van het ontlopen van de nacompetitie.