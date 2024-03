Opstellingen PSV en Feyenoord: Peter Bosz en Arne Slot verrassen met keuzes

PSV neemt het zondagmiddag om 14:30 uur op tegen Feyenoord in de Eredivisie. Check hier de opstellingen van beide teams voor de topper.

Het gat tussen PSV en Feyenoord is tien punten. De Rotterdammers lijken ook bij uitstek de ploeg om de ongeslagen status van PSV in de Eredivisie te verbreken. Inmiddels heeft PSV al 23 competitiewedstrijden niet verloren. Als Feyenoord nog een kans wil maken op de titel, moet er zondagmiddag worden gewonnen in Eindhoven.

Volg PSV - Feyenoord ook via ons liveblog, met uitgebreide statistieken en updates van de ontwikkelingen in de kraker.

Opstelling Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot mist wel een paar namen. Calvin Stengs is afwezig, waardoor er een keuze moest worden gemaakt op de rechtsbuitenpositie. De vorige keer koos Slot daar voor Bart Nieuwkoop, om Sergiño Dest af te stoppen. Nu kiest hij voor een echte rechtsbuiten: Yankuba Minteh. Op de andere vleugel staat verrassend genoeg Antoni Milambo.

Slot zei over Minteh, die wordt gehuurd van Newcastle United, op de persconferentie: " Ik denk dat er nog heel veel rek in hem zit, want hij is nog maar voor het tweede jaar prof. Hij is hier ook nog een paar keer geblesseerd geweest en naar de Afrika Cup geweest, dus dat er nog veel rek in hem zit, geloof ik zeker. Of we hem dan moeten houden, zijn keuzes die we richting het einde van het seizoen moeten maken."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Miteh, Gimenez, Milambo.

Opstelling PSV

PSV mist Joey Veerman, terwijl ook Ismael Saibari geblesseerd is. Desondanks is er op het middenveld geen plek voor Isaac Babadi. Malik Tillman en Mauro Júnior zijn de meest aanvallende middenvelders, met Jerdy Schouten daarachter. Omdat Schouten op het middenveld speelt, is er achterin ruimte voor André Ramalho.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Mauro Júnior, Tillman; Bakayoko, de Jong, Lozano.