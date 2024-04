Oranje door het dolle heen na historische WK-deelname: 'Reclame voor het futsal'

Oranje Futsal bereikte woensdagavond na een thriller het WK in Oezbekistan. De Nederlandse zaalvoetballers rekenden na penalty's af met de profs van Finland. Na het spektakelstuk waren de hoofdrolspelers van Oranje door het dolle heen. "Dit was echt reclame voor het futsal", zei doelman Manuel Kuijk.

De 29-jarige Kuijk, in Nederland keepend voor FC Eindhoven, was belangrijk in de wedstrijd én penaltyserie. Tijdens het duel, dat als een rollercoaster door elkaar vloog, zorgde Kuijk ervoor dat er drie tienmetertrappen van Finland niet in gingen, ook stopte hij één van de vijf Finse strafschoppen. "Bij die tienmetertrappen probeerde ik die Finnen een beetje te laten twijfelen. Dat pakte goed uit", analyseerde Kuijk na afloop bij het Algemeen Dagblad.

Oranje Futsal gaat na bloedstollend gevecht met Finland eindelijk weer naar WK De Nederlandse zaalvoetballers gaan voor het eerst sinds 24 jaar naar het WK. Het team van de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno won over twee duels van Finland, de nummer 14 van de wereld. Na het gelijkspel in Almere (1-1) moesten strafschoppen in Finland bepalen wie er naar het WK in Oezbekistan mag. Oranje bleek daarin de sterkste.

Aan de andere kant zorgde aanvaller en teamgenoot Jordany Martinus (33) voor twee van Oranje's goals. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik ben echt trots op de hele ploeg en de staf. Eén seconde voor het einde leken we er te zijn. Daarna scoort Finland toch nog, maar winnen wij de strafschoppenserie. We gaan naar het WK, waar alle toplanden aan meedoen. Fantastisch!"

Blije bondscoach

Dat Nederland voor het eerst sinds 2000 weer naar het WK gaat, komt ook door de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno. Hij bracht het geloof terug bij de semi-profs van Oranje. "Onze spelers zijn geen profs. We speelden tegen mannen die iedere dag met futsal bezig kunnen zijn. En die hebben we verslagen. Dat maakt me enorm trots", glunderde hij na afloop.

Het WK dat in Oezbekistan wordt gehouden, vindt plaats van zaterdag 14 september tot en met zondag 6 oktober. Oranje zit in pot 4, de loting is op zondag 26 mei.