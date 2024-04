Oranje Futsal gaat na bloedstollend gevecht met Finland eindelijk weer naar WK

De Nederlandse zaalvoetballers gaan voor het eerst sinds 24 jaar naar het WK. Het team van de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno won over twee duels van Finland, de nummer 14 van de wereld. Na het gelijkspel in Almere (1-1) moesten strafschoppen in Finland bepalen wie er naar het WK in Oezbekistan mag. Oranje bleek daarin de sterkste.

Nederland (zelf 31e op de wereldranglijst) stond de hele wedstrijd onder druk. Niet gek gezien het krachtsverschil en het feit dat Finland full profs heeft en Oranje semi-profs. Toch kwam het team van bondscoach Moreno op een verrassende 2-0 voorsprong. Jordany Martinus van FC Eindhoven profiteerde voor rust van een foutje in de Finse defensie, kapte een verdediger uit en schoot hard raak in de korte hoek.

Na rust ging de omsingeling verder, maar viel toch de 2-0 van Oranje. Dit keer was Martinus het eindstation van een haarfijne counter. Nederland op rozen. Maar toch ging het alsnog helemaal mis. Nederland zat al vroeg in de foutenlast en de Finse druk werd ze te veel. De aansluitingstreffer van Finland viel te snel en daarna ging het rap. Ineens was het 3-2 voor Finland.

Verlenging

Met Martinus als vliegende keep en extra veldspeler probeerde Oranje nog een gelijkmaker te forceren. Die viel zes seconden voor het einde… Ayoub Boukhari, het jongere broertje van oud-veldvoetballer Nourdin, schoot via een Fins been binnen. Verlengen dus.

Ook daarin was het spelbeeld hetzelfde. Finland in de aanval, Nederland dat verdedigde. En dat deed het goed. In een spaarzame uitbraak van Oranje viel de 4-3. Ismail Ouaddouh vuurde hard raak en zette Nederland weer op voorsprong. Nederland moest nog een paar minuutjes volhouden en dan stond het op het WK. Maar één hele seconde duurde de wedstrijd te lang. De vliegende keep van Finland tikte een tel voor de zoemer de gelijkmaker binnen.

Strafschoppen

In de strafschoppenserie werd doelman Manuel Kuijk, die een ijzersterke wedstrijd keepte, de matchwinner. Hij stopte een penalty en Nederland bleef foutloos: 5-4.

Eindelijk naar WK

Dus mag Nederland eindelijk weer naar het WK. De laatste keer was in 2000 in Guatemala. In de vier edities daarvoor was Nederland er iedere keer bij. In 1989, toen het toernooi voor het eerst werd georganiseerd, was het Nederlandse zaalvoetbalteam de runner-up.