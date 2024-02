Oranje Leeuwinnen komen Duitse dreunen niet meer te boven

De Oranje Leeuwinnen zijn er niet in geslaagd om een ticket naar de Olympische Spelen te boeken. In Heerenveen was Duitsland tijdens de laatste kans sterker en boekte een 2-0 zege.

Gevochten als Leeuwinnen, maar Oranje verliest van Duitsland: olympische droom voorbij De olympische droom van de Oranje Leeuwinnen is tegen Duitsland uiteen gespat. In de troostfinale van de Women's Nations League moest er gewonnen worden van Duitsland, met een gehavend team. De Duitsers waren veel te sterk voor Nederland, dat tot de 60e minuut hoop had op een ticket. Het eindigde in 2-0 voor Duitsland.

Het duel was in Heerenveen, dus bondscoach Andries Jonker hoopte op het thuisvoordeel. Officieel was het duel de strijd om brons in de Nations League Finals bij de vrouwen, maar die derde plek is bijzaak. Als Nederland gewonnen had, stonden 'we' met gastland Frankrijk en Spanje komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs. Maar Nederland verloor, waardoor er geen zomertoernooi volgt voor Nederland.

Het werd verwacht dat Nederland 'wel even' van Duitsland zou winnen, maar het tegenovergestelde is waar. Duitsland is de hele wedstrijd al sterker. De paal werd geraakt en een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel, maar halverwege de tweede helft was het écht raak. Duitsland kwam via Klara Buhl op 0-1 in Heerenveen.

Snelle 0-2 er achteraan

Die missie werd een kwartier voor tijd onmogelijk. Tien minuten na de 0-1 maakte Duitsland een einde aan de olympische droom van Nederland door ook de 0-2 te maken. Buhl gaf nu de assist op Lea Schüller, die de bal achter de uitstekend keepende Daphne van Domselaar kopte voor de beslissing.

Bijzondere opstelling

Nederland begon met een bijzondere opstelling van bondscoach Andries Jonker aan de wedstrijd. Hij koos in de allesbeslissende wedstrijd voor een 5-3-2-systeem. Esmee Brugts en Kerstin Casparij zijn de wingbacks. Zij moeten de twee aanvallers Lieke Martens en Lineth Beerensteyn ondersteunen. Dat lukte in de eerste helft niet echt. Jonker moet noodgedwongen wisselen in zijn aanval, omdat spits Vivianne Miedema geblesseerd uitviel tegen Spanje. Ook Victoria Pelova is er niet bij.

Van de Donk of Egurrola

Er stond nog een vraagteken achter Van de Donk, want zij miste de afsluitende training vanwege ziekte. Jonker liet Damaris Egurrola dezelfde warming-up doen als de basis, voor het geval Van de Donk het niet zou halen. Uiteindelijk kon ze tóch starten. Na de 1-0 van Duitsland in de tweede helft vond de wissel Van de Donk - Egurrola alsnog plaats.



Caitlin Dijkstra viel vlak voor de goal geblesseerd uit en werd vervangen door Lynn Wilms.

Opstelling Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland

Van Domselaar, Casparij, Dijkstra, Spitse, Janssen, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Beerensteyn en Martens.

Spanje wint Nations League

Ondertussen werd Spanje in de finale van de Nations League Finals de eerste kampioen bij de vrouwen. Dankzij goals van Aitana Bonmati en Mariona Caldentey won Spanje de finale met 2-0 van Frankrijk. Beide landen waren al verzekerd van tickets naar de Olympische Spelen.