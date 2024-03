PEC Zwolle zegt contract van clubicoon Bram van Polen officieel op

Bram van Polen en PEC Zwolle waren de laatste zeventien jaar onafscheidelijk. De verdediger speelde dit seizoen zijn 500ste wedstrijd voor de club. Nu het bijna 1 april is en de aflopende contracten officieel moeten worden verlengd of stopgezet, is het afscheid van Van Polen een stapje dichterbij.

De club heeft het aflopende contract van Van Polen formeel opgezegd, maar zegt nog wel in gesprek te zijn met de aanvoerder 'over zijn toekomst bij de club'. De inmiddels 38-jarige Van Polen zat de afgelopen jaren telkens in datzelfde schuitje, maar nu lijkt het einde van zijn carrière dichterbij dan ooit.

Voetbal International sprak namelijk dit seizoen al met Van Polen over zijn naderende voetbalpensioen. Toen zei hij het wel lekker te vinden voelen, dat het einde in zicht was. PEC Zwolle staat, met nog acht wedstrijden te gaan in de Eredivisie, zes punten voor op de degradatiestreep. De club heeft Van Polen dus hard nodig om lijfsbehoud op het hoogste niveau veilig te stellen.

PEC Zwolle - Ajax

Komend weekend speelt PEC Zwolle thuis tegen het gehavende Ajax.

Mark van der Maarel

Een andere club nam wel alvast afscheid van een icoon. Na 388 wedstrijden voor FC Utrecht (en nog mogelijk acht erbij dit seizoen) zet Mark van der Maarel na dit seizoen een punt achter zijn carrière. "Het is iets waar ik al langer mee worstel en ook wel moeilijk vind", zei Van der Maarel over zijn beslissing. "Maar ik denk dat het de juiste beslissing is om ermee te stoppen aan het einde van dit seizoen. Je geeft elke dag heel je hebben en houwen en ziel en zaligheid. Als je dan tot de conclusie komt, gevoelsmatig, dat je niet meer je ei helemaal kwijt kan dan is dat een lastige conclusie die je moet trekken.”