Personele problemen bij Ajax richting NEC: 'Hij is een twijfelgeval voor zondag'

Een aantal spelers zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen bij Ajax in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt op donderdag. Trainer John van 't Schip deelde zijn zorgen over Steven Berghuis, die mogelijk tegen NEC niet mee kan doen.

De Amsterdammers spelen zondag in eigen huis tegen NEC. Een overwinning is welkom na de afgang van vorige week op bezoek bij sc Heerenveen. Maar het is nog allerminst zeker of tijdelijke aanvoerder Berghuis wel mee kan doen. Hij scoorde tegen Bodø/Glimt in de allerlaatste minuut nog de belangrijke gelijkmaker.

Twijfelgeval

"Rensch is uit voorzorg eruit gehaald", zo vertelt Van 't Schip op de website van Ajax. "Brobbey, Henderson en Berghuis hadden ook last. Brian en Jordan zijn te overkomen, maar Steven is denk ik wel een twijfelgeval voor zondag."

Dat is toch wel een tegenvaller, want de Nijmegenaren draaien goed. Ze hebben slechts zes punten achterstand op Ajax. "NEC heeft een goed voetballende ploeg, die je niet te veel ruimte moet geven", aldus Van 't Schip.

"We hebben daar gewonnen, maar ze hebben het ons ook in die fase moeilijk gemaakt. We weten inmiddels dat geen enkele wedstrijd gemakkelijk voor ons is. We moeten ons daarom optimaal voorbereiden en bij de les zijn."

Winnende kant

De coach hoopt dat zijn ploeg na een moeilijke week weer eens aan het langste eind kan trekken. "We moeten weer aan de winnende kant komen. Het allerbelangrijkste voor het vertrouwen is dat we drie punten pakken."