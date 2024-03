Peter Bosz vol ongeloof over rode kaart Obispo: 'Verschrikkelijk, hoe kan je die nou geven?'

PSV kan vier dagen lang de volle focus op het duel met Borussia Dortmund leggen. Er zou bijna vergeten worden dat PSV gewoon weer drie punten heeft bijgeschreven in Deventer en nog altijd ongeslagen is in de Eredivisie. "Het was terecht, maar ging niet makkelijk. We lieten hun in de eerste helft in leven", vond Bosz.

PSV won van Go Ahead Eagles maar dat ging niet van harte, des te knapper dat de koploper dus weer drie punten kon bijschrijven vond Peter Bosz. Dat was wel een beetje eigen schuld, beaamde de trainer. "We hebben Go Ahead Eagles de eerste helft inderdaad in leven gelaten. We hadden daar al de 2-0 moeten maken, want je weet dat zij erin blijven geloven."

Voorbereiding

Het werd uiteindelijk toch een behoorlijk taaie pot voor PSV, iets waar Bosz niet op gehoopt had. Toch heeft PSV een betere voorbereiding dan Dortmund, tijdtechnisch gezien dan. Zij spelen zaterdagavond pas. "Maar het maakt niet zo veel uit. Ik vind de wedstrijden vóór een Europees duel sowieso altijd veel lastiger. Het is altijd de vraag: kan de ploeg het opbrengen om nu met deze wedstrijd bezig te zijn en niet met Dortmund? Dat is gelukt.

Rode kaart Obispo

Vlak voor tijd kreeg Obispo nog een rode kaart, nadat hij zijn tweede gele kaart van de wedstrijd pakte. Een duel op rechts rond de middellijn betekende einde partij voor hem. Bosz was het daar absoluut niet mee eens. "Nee man, dat was toch helemaal geen rode kaart. Man, hou toch op. Verschrikkelijk, hoe kan hij daar nou in hemelsnaam de tweede gele kaart voor geven? Ga maar eens kijken. Het is echt verschrikkelijk."

Dortmund

Desondanks vond Bosz het een terechte overwinning en kan nu eindelijk de focus op Dortmund. Daar kijkt de trainer erg naar uit, niet omdat het een weerzien is met zijn oude club maar omdat het de Champions League is. "We gaan in een geweldig mooi stadion spelen met 81.000 mensen, die sfeer is geweldig. We gaan kijken of we het daar iets minder geweldig kunnen maken."

Bosz geniet al met volle teugen dit seizoen, PSV is nog ongeslagen en speelt ook mooi voetbal. Toch blijft die Champions League een speciaal iets. "Natuurlijk is het zo dat als je als Nederlandse club door kan komen in de Champions League is dat iets heel bijzonders. Dat gebeurt niet vaak, dat is Ajax een aantal jaar geleden gelukt en daar heeft men het nog steeds over. We gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Weddenschap Dest

Sergiño Dest was de doelpuntenmaker voor PSV en was daar dubbel zo blij mee. Hij heeft een weddenschap met assistent-trainer Rob Maas. "Als ik drie doelpunten maakt, tankt hij mijn auto vol, anders moet ik zijn auto met de hand wassen." Des te meer baalde hij dat hij niet nogmaals scoorde, op vrijwel identieke wijze. "Ja, ik baal wel echt van die. De keeper raakte hem aan en ging daarna tegen de paal."