Dit zijn de rapportcijfers van uitgeschakeld Oranje: Memphis Depay grote pechvogel, Jerdy Schouten de uitblinker

De halve finale tussen Nederland en Engeland beloofde een strijd te worden tussen twee voetbalgiganten. Vooraf dacht men dat het een saaie, behoudende wedstrijd ging worden maar dat werd het allerminst. Nederland had het moeilijk. Vooral Memphis Depay had het zwaar, hij viel geblesseerd uit. Dit zijn de rapportcijfers van het uitgeschakelde Oranje.

Een heuse kraker ontstond in het Westfalenstadion te Dortmund. Xavi Simons zette Nederland verrassend op een vroege voorsprong met een kanonskogel van een schot. Maar binnen no time had Engeland alweer gelijk gemaakt. Nederland doorstond in de eerste helft een moeilijke fase en vocht zich vervolgens terug. Belangrijk daarin was Jerdy Schouten, die alles heeft gegeven. Memphis Depay was ontzettend ongelukkig dit EK, ook tegen Engeland weer. Hij raakte geblesseerd.

Jerdy Schouten uitblinker bij Oranje

De belangrijkste man bij Nederland was Jerdy Schouten. In de eerste helft waar Nederland overlopen werd door het middenveld was het Schouten die de schade beperkt hield. Hij was steeds de man die keuzes moest maken, omdat er op andere plekken op het veld niet goed meegelopen werd met de man. Hierdoor kwam Schouten in moeilijke situaties maar daar redde hij zich goed uit.

Daarbij was hij bij dode spelmomenten van Nederland vaak als laatste man achter en hield hij de deur goed dicht met geweldige ingrepen. Of het nou Jude Bellingham, Bukayo Saka of Harry Kane was, Schouten was ze de baas. Hij kreeg ook zijn maatje Joey Veerman weer naast zich en voelde zich nog meer als een vis in het water. Eén klein foutje maakte hij, toen hij een vrije bal zo in de voeten van Declan Rice legde. Maar de Engelsman leverde de bal direct weer in. Schouten speelde één van zijn beste wedstrijden dit EK.

Ongelukkige Memphis Depay

De pechvogel deze wedstrijd is Memphis Depay, eigenlijk een beetje van het toernooi omdat hij niet heeft kunnen laten zien wat hij kan. Dit was een geschikte wedstrijd voor Memphis geweest om iedereen de mond te snoeren, maar hij moest in de 35e minuut geblesseerd van het veld.

In de minuten die hij speelde was hij ook weer hoogst ongelukkig. Ballen sprongen van zijn voeten, passjes kwamen niet aan en hij kwam überhaupt nauwelijks in het spel voor. Nee, het is niet het EK van Memphis geweest. Waar iedereen daar op had gehoopt, kwam dat niet uit. Het Nederlands elftal heeft zijn best gedaan, maar moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in Engeland.

Rapportcijfers

Bart Verbruggen - 6

Denzel Dumfries - 5

Stefan de Vrij - 6

Virgil van Dijk - 5,5

Nathan Aké - 5

Tijjani Reijnders - 6

Jerdy Schouten - 6,5

Xavi Simons - 6

Donyell Malen - 5

Memphis Depay - (niet lang genoeg gespeeld)

Cody Gakpo - 5

Joey Veerman - 6

Wout Weghorst - 5

Joshua Zirkzee - (niet lang genoeg gespeeld)

Brian Brobbey (niet lang genoeg gespeeld)



Ronald Koeman - 6

