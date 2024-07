Virgil van Dijk vecht tegen tranen na pijnlijke uitschakeling op EK: 'Ik moet hier staan, geen woorden voor'

Als een echte aanvoerder stond Virgil van Dijk direct na de uitschakeling op het EK de NOS te woord. De verdediger zocht naar woorden na de late winnende treffer van Engeland via Ollie Watkins. "Ik moet hier staan, maar weet ook niet wat ik moet zeggen", aldus Van Dijk.

"Ik heb er geen woorden voor", sipte Van Dijk. "Als je zo laat in de wedstrijd een goal tegen krijgt, is dat verschrikkelijk. Het was een mooi gevecht, maar goed we staan met lege handen. Het doet heel veel pijn, heel veel pijn", herhaalde de aanvoerder. "We steken er alles in. Als die in de laatste minuut zo valt… Dat is gewoon klote, sorry."

Droom Oranje in duigen na dreun Engeland in absolute slotfase van EK-kraker Het Nederlands elftal was dicht bij de eindstrijd op het EK, maar moest in de allerlaatste minuut een pijnlijke nederlaag tegen Engeland slikken. Beide ploegen leken op weg naar een verlenging, maar daar stak Ollie Watkins een stokje voor. De clash eindigde in 1-2, waardoor Engeland in de finale staat.

Scheidsrechter Felix Zwayer drukt stempel

Scheidsrechter Felix Zwayer was de hoofdpersoon tijdens Nederland - Engeland. En dat is meestal geen goed teken. Zwayer gaf op aanraden van de VAR een penalty aan de Engelsen, die daardoor op 1-1 kwamen. "Het zegt alles dat de scheids heel snel naar binnen gaat", oordeelde Van Dijk. "Maar om daar dan de schuld aan te geven, weet ik ook niet."

Nederland - Engeland: van groot oranjefeest tot enorme deceptie in Dortmund Nederland is uitgeschakeld in de halve finale van het EK voetbal. Door een late goal van Ollie Watkins spatte de droom van Oranje uiteen. Het was een schitterende dag en avond in Dortmund, waar liefst 110.000 Nederlanders op af waren gekomen. Maar het eindigde in een dieptepunt. Lees alles rondom Nederland - Engeland hieronder.

"Ik moet hier staan, weet ook niet wat ik moet zeggen", ging Van Dijk verder. "Voelde alsof wij die 2-1 zouden kunnen maken. Gebeurde niet en nu staan we met lege handen."

Dit is de vrouw van Virgil van Dijk: Rike Nooitgedagt gaf haar carrière op en ontwijkt nu de spotlights Rike Nooitgedagt is sinds 2017 de echtgenote van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, die met Nederland op het EK in de halve finales werd uitgeschakeld. Vergeleken met andere spelersvrouwen zoekt ze de spotlights maar weinig op. Toch is er genoeg te vertellen over de jeugdliefde van de 33-jarige Liverpool-verdediger.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.