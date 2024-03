Ajax verdiende dit seizoen een schijntje in Europa in vergelijking met Champions League-seizoenen

Het Europese seizoen van Ajax zit erop. Op donderdag werd er in de achtste finales met 4-0 over twee wedstrijden verloren van Aston Villa, waardoor de Amsterdammers nu ook uit de Conference League liggen. Een mooi moment om eens te kijken hoeveel geld Ajax dit seizoen in Europa heeft verdiend. Maar pas op: het houdt niet over, zeker niet in vergelijking met de inkomsten uit de Champions League-seizoenen.

De recordkampioen van Nederland begon de Europese campagne in de laatste voorronde van de Europa League. Daarin was de ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn over twee wedstrijden met 4-2 te sterk tegen het Bulgaarse Ludogorets. Daardoor plaatste Ajax zich voor de groepsfase van het tweede Europese toernooi, waar een bedrag van 3,63 miljoen euro tegenover staat.

Door naar de Conference League

In die groep werd Ajax gekoppeld aan Brighton, Olympique Marseille en AEK Athene. Er werd gewonnen van AEK (+ 630.000 euro) en gelijkgespeeld tegen AEK en Marseille. Een gelijkspel levert 210.000 euro op, dus in totaal werd er door Ajax in de groepsfase 1,05 miljoen verdiend. Ajax eindigde als derde in de groep en ging dus door in de Conference League.

Daar trof het in de tussenronde het Noorse FK Bodø/Glimt. Vraag niet hoe, maar de ploeg van trainer John van 't Schip flikte het toch om door te gaan naar de achtste finales. Dat leverde nog een keer 0,3 miljoen euro op. Vervolgens was Aston Villa dus te sterk, maar deelname aan de achtste finale was wel goed voor 0,6 miljoen euro.

Meer inkomsten

Naast de prestatiebonussen, krijgt iedere club ook nog een coëfficiëntenpremie en inkomsten uit de marketing pool. Die bedragen zijn per club verschillend. Voor Ajax gaat het om respectievelijk 4,092 miljoen en 2,77 miljoen euro. Bekijk in de tabel hieronder hoeveel Ajax in totaal heeft verdiend dit jaar en hoe dat is opgebouwd. Let op: tekst loopt door.

Groepsfase Europa League 3,63 miljoen Coëfficiëntenpremie 4,092 miljoen Marketing pool 2,77 miljoen Wedstrijdpremies 1,05 miljoen Deelname tussenronde Conference League 0,3 miljoen Deelname achtste finale Conference League 0,6 miljoen Totaal 12,442 miljoen

Vergelijken met Champions League

Dat bedrag van ruim 12,4 miljoen euro is een schijntje in vergelijking met wat de club in de jaren hiervoor in de Champions League verdiende. Ter vergelijking: in het seizoen 2022/23, waar Ajax niet door de groepsfase van het hoofdtoernooi kwam en vervolgens door Union Berlin in de Europa League werd uitgeschakeld, harkte de ploeg alsnog 43 miljoen euro bij elkaar. Het seizoen daarvoor strandden de Amsterdammers in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica. De verdiensten: 65,5 miljoen euro.