PSG viert feest: Parijzenaren voor derde seizoen op rij kampioen na nederlaag AS Monaco

Paris Saint-Germain is de kampioen van Frankrijk, na de nederlaag van AS Monaco op bezoek bij Olympique Lyon (3-2). Het is het tiende kampioenschap in twaalf seizoenen voor PSG.

Wissam Ben Yedder had Monaco op zondagavond al binnen één minuut op voorsprong geschoten, maar nog voor rust had Lyon de score omgedraaid. Alexandre Lacazette zorgde voor de gelijkmaker en Said Benrahma voor de voorsprong: 2-1. In de tweede helft kwam Monaco wel weer op 2-2 via dezelfde Ben Yedder, maar maakte Malick Fofana in de slotfase de 3-2. Ook bij een gelijkspel van Monaco was PSG kampioen geworden.

Kampioenschap PSG

Het kampioenschap is maar dan terecht voor PSG: de ploeg van superster Kylian Mbappé verloor pas één keer én heeft een voorsprong van twaalf punten op Monaco. Met nog drie wedstrijden te gaan in de Ligue 1, is PSG dus niet meer te achterhalen.

Voor Paris Saint-Germain is het fijn dat het kampioenschap binnen is, zodat de volle focus kan op de Champions League. Daarin speelt het op woensdag 1 mei tegen Borussia Dortmund in de eerste halve finale. De return in eigen huis staat een kleine week later op dinsdag gepland.

De winnaar van het duel tussen PSG en Dortmund neemt het in de finale op tegen Real Madrid en Bayern München. Voor PSG zou het de eerste keer kunnen zijn dat ze de Champions League winnen, het grote doel van de Qatarese eigenaren. Daarnaast zit PSG ook nog in de finale van de Coupe de France, waar Lyon de tegenstander is.

Kylian Mbappé

Voor Mbappé, die naar alle waarschijnlijkheid vertrekt bij PSG (en vermoedelijk naar Real Madrid), zou het een kers op de taart zijn als hij de Champions League nog wint met de Franse club. Hij werd gezien als dé man die PSG grote successen moest bezorgen. Mbappé won al vijf landskampioenschappen met PSG, maar de club hoopt deze zomer met een nog grotere prijs af te sluiten.