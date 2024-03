PSV - FC Twente | Mauro Junior niet fit, bezoekers verrassen met twee spitsen

PSV en FC Twente nemen het zondagavond om 20.00 uur tegen elkaar op in de Eredivisie. FC Twente hoopt de eerste club van het seizoen te zijn dat in de competitie wint van de ongeslagen koploper.

Bij PSV zien we geen Mauro Junior. De Braziliaan stond nog wel op het middenveld tegen Borussia Dortmund, maar is niet fit voor het duel met Twente. Jerdy Schouten schuift weer op naar het middenveld, waardoor Mauro zijn plekje kwijt is. Schouten bijgestaan door Joey Veerman en Guus Til. Voorin zien we dat Hirving Lozano de plek overneemt van Malik Tillman.

Het opvallendste in de opstelling van FC Twente is dat Joseph Oosting gekozen heeft voor zowel Ricky van Wolfswinkel als Myron Boadu. Het lijkt erop dat Van Wolfswinkel iets achter Boadu zal spelen en dus de rol van nummer 10 overneemt van Sem Steijn, die op de bank plaatsneemt.

Ongeslagen kampioen?

FC Twente is een van de weinige clubs die PSV nog van een ongeslagen seizoen kan houden. In het seizoen 2022/2023 wisten de Tukkers ook van PSV te winnen, toen wel in eigen huis. Deze keer zal de ploeg van Joseph Oosting dat dus in Eindhoven moeten herhalen.

Dat is ook belangrijk in de strijd om plek twee, want eerder op de zondag won Feyenoord bij SC Heerenveen met 3-2. Het gat met Twente is daardoor negen punten. Koploper PSV heeft nog zeven punten voorsprong op de Rotterdammers voorafgaand aan het duel in het Philips Stadion.

Opstellingen PSV - FC Twente

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Kjolo, Sadilek, Van Wolfswinkel; Rots, Boadu, Vlap