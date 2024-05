TV-gids: op deze zender kijk je naar de return van Real Madrid - Bayern München in de Champions League

Maak je agenda leeg voor woensdagavond, stuur je vriend of vriendin als hij of zij niet van voetbal houdt de deur uit en zorg dat je op tijd klaar zit voor de return van Real Madrid - Bayern München. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League eindigde in 2-2, vanavond valt de beslissing in Estadio Santiago Bernabéu. Hieronder lees je op welke zender je kijkt naar Real Madrid - Bayern München.

Het duel in München eindigde onbeslist. Real Madrid speelde op z'n 'Reals' en scoorde twee keer vrijwel vanuit het niets. Bayern München was de betere en maakte er eveneens twee. Leroy Sané en Harry Kane zorgden voor de thuisdoelpunten, Vinícius Júnior maakte ze allebei voor De Koninklijke.

Real Madrid werd afgelopen weekend kampioen door zelf met een B-elftal laagvlieger Cádiz (3-0) te verslaan en omdat Barcelona later op de zaterdagavond verloor van Girona. Gefeest werd er nauwelijks, omdat de ogen gericht waren op de return in de halve finale van de Champions League. Bayern München verloor met 3-1 op bezoek bij VfB Stuttgart.

Manuel Neuer blij dat Matthijs de Ligt terugkeert tegen Real Madrid: 'Stabiele verdediging is cruciaal' Matthijs de Ligt was in het heenduel van de halve finales in de Champions League tegen Real Madrid afwezig. Hij was niet fit genoeg en werd vervangen door Kim Min-Jae. Tijdens de return in Madrid is hij er wel weer bij.

Zender Real Madrid - Bayern München

De tweede halve finale tussen Real Madrid en Bayern München wordt uitgezonden op twee zenders. Het duel begint om 21:00 uur en RTL 7 start om 19:55 uur met de voorbeschouwing. Teun de Boer zal het affiche van commentaar voorzien. Ook Ziggo Sport zendt het duel uit, zij starten vanaf 20:30 uur met de vooruitblik op de wedstrijd. De commentator daar is Sierd de Vos.

Vermoedelijke opstellingen

Bij Bayern München keert Matthijs de Ligt terug in het hart van de defensie. De Nederlander miste het heenduel vanwege een knieblessure. Bij tegenstander Real Madrid kiest trainer Carlo Ancelotti voor Andriy Lunin als keeper, terwijl de Belg Thibaut Courtois ook weer fit was en tegen Cádiz keepte. Verder keert Daniel Carvajal terug van een schorsing, dat gaat ten koste van Lucas Vázquez.

Vermoedelijke opstellingen Real Madrid en Bayern München: basisplaats Matthijs de Ligt In Estadio Santiago Bernabéu staat woensdagavond de return van het tweeluik tussen Real Madrid en Bayern München op het programma. Vorige week eindigde het heerlijke heenduel in 2-2, dus is er nog alles om voor te spelen. Matthijs de Ligt kan rekenen op een basisplaats, volgens trainer Thomas Tuchel.

Tegenstander in finale Champions League

In de finale op Wembley op 1 juni wacht Borussia Dortmund. Die ploeg won over twee duels verrassend van de Franse grootmacht Paris Saint-Germain: 2-0. Na de 1-0 in Duitsland eindigde de return in exact dezelfde cijfers door een goal van de ervaren rot Mats Hummels. PSG raakte in de tweede helft vier keer lat of paal.