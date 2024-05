Onbegrip over te gevaarlijke aankomst van de vierde etappe in de Giro d'Italia: 'Ik ben blij dat ik nog leef'

Jonathan Milan won dinsdag de vierde etappe van de Ronde van Italië dankzij een ijzersterke sprint. Toch ging het na afloop veel over de finale, die voor de nodige riskante momenten zorgde. Met name de dalende lijn waarin het peloton richting de finish reed kreeg de nodige kritiek te verduren. Tim Merlier was vooral blij dat hij heelhuids de rit had overleefd.

De finale van de rit van dinsdag was spectaculair, met de aanval van Filippo Ganna die in de laatste kilometer alsnog werd ingerekend. Vervolgens was het de beurt aan de sprinters waar Milan na een perfecte lead-out van Simone Consonni naar de overwinning sprintte. Wielerjournalisten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam genoten van de kracht van de Italiaan, maar keken ook vol verbazing naar de finale. Zo lieten ze weten in de podcastaflevering van In Het Wiel.

Gevaarlijke aankomst

Zonneveld zag dat de organisatie van de Giro veel aandacht had besteed aan de tv-kijkers. "De Giro heeft veel oog voor de mooie toeristische plekjes, wat zorgt mooie plaatjes tijdens de etappe", gaat Zonneveld door. "Maar het zorgt wel voor een ongelofelijke klote finish. Ik dacht dat we dit niet meer gingen doen, met 80 kilometer aan het uur aan de sprint beginnen. Dat doen we dus toch wel."

Van Warmerdam sluit zich volledig aan bij zijn collega, en verheldert de finale. "Voor de duidelijkheid Capo Mele was het laatste klimmetje van de dag. Vanaf de top was het 2,6 kilometer naar beneden, waarvan de laatste 300 meter vlak. De snelheid lag dus zo verschrikkelijk hoog. Het was ook een heel gek sprintje eigenlijk."

De laatste vijf kilometer van de riskante finale van de vierde etappe. © Giro d'Italia

"Ik vind het leuk hoor een klimmetje in de finale", laat Zonneveld weten. "Maar op deze manier hoeft het van mij niet, als ze de finish direct achter de klim leggen." Van Warmerdam is het opnieuw eens met zijn collega. "Het was ook helemaal niet nodig geweest, er is natuurlijk ruimte zat. De finish kun je gewoon een paar kilometer later doen. Het is steeds hetzelfde verhaal. We worden er een beetje moe van inmiddels."

Sprinters uiten hun zorgen

Tim Merlier was maandag nog de grote man in de Ronde van Italië, door de derde etappe in Fossano op zijn naam te schrijven. De sprinter van Soudal Quick-Step kwam de volgende dag echter niet verder dan de vijfde plaats. Toch was de Belg vooral blij dat hij op zijn fiets is blijven zitten.

"Ik ben vooral blij dat ik nog leef. Met één kilometer te gaan zag ik twee renners schouder aan schouder gaan. Er vloog er een bijna over de hekken heen", vertelde Merlier na de chaotische finale. "Het was mogelijk om vandaag te winnen, maar het was heel hectisch en ook wat te gevaarlijk. Maar ja, dat is nu eenmaal een deel van mijn job.”