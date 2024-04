PSV-icoon Timmy Simons promoveert met Dender naar hoogste niveau in België

Het is trainer Timmy Simons vrijdagavond gelukt om te promoveren met zijn club FCV Dender EH. De 0-3 overwinning op bezoek bij Francs Borains was voor Dender genoeg om Deinze een punt achter zich te houden in de Challenger Pro League.

Simons (47) speelde na zijn periode bij PSV nog heel lang door, tot 2018. Sinds dit seizoen is hij na een aantal jaren als assistent hoofdcoach geworden en met succes. De ploeg uit Denderleeuw eindigt in de Challenger Pro League achter Beerschot. De ploeg van Dirk Kuyt sloot het seizoen af met een 0-1 nederlaag tegen Patro Eisden, maar was afgelopen zondag al zeker van het kampioenschap nadat het een week eerder al promoveerde.

Bij Dender was dit seizoen ook oud-PSV’er Stefano Marzo (33) actief. Hij speelde in 2011 één officiële wedstrijd voor PSV, in het Europa League-toernooi tegen Rapid Boekarest.

Meer PSV-connecties

Patro Eisden, de ploeg van voormalig doelman Stijn Stijnen en PSV-legende Luc Nilis, dwong dankzij een doelpunt in de 83ste minuut op bezoek bij Beerschot (0-1) nog een plek in de play-offs om promotie af ten koste van Club Luik. Deinze, Lommel SK en SV Zulte Waregem plaatsten zich al voor de play-offs om promotie naar de Jupiler Pro League.

Helemaal onderin degradeerde Seraing dan weer naar het amateurvoetbal, nadat het vorig seizoen nog uitkwam in de Jupiler Pro League.

Simons drie keer kampioen bij PSV

Simons speelde tussen 2005 en 2010 bij PSV en werd toen al gezien als een potentiële trainer. In Eindhoven wist hij bij te dragen aan drie kampioenschappen op rij: in 2006, 2007 en 2008. Met Club Brugge werd Simons vier keer kampioen als speler: in 2003, 2005, 2016 en bij zijn afscheid in 2018.