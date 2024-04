René van der Gijp snapt kritiek Dirk Kuyt en geeft hem advies: 'Blijf lekker daar'

René van der Gijp heeft in de uitzending van Vandaag Inside dinsdagavond gereageerd op de uitspraken van Dirk Kuyt over de Nederlandse media. 'Daar vinden ze het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken', zei de trainer van Beerschot eerder. Volgens Van der Gijp heeft hij wel een punt.

"Dirk heeft echt een punt hè, dat meen ik uit de grond van mijn hart", aldus Van der Gijp aan tafel bij VI. "Wij zijn hier cynisch, we spelen op de man en een beetje negatief zijn we best wel. Maar die Belgen zijn totaal anders. Dat is een veel warmer volk."

De analist heeft dan ook een advies voor Kuyt, die met Beerschot promoveerde naar de Belgische Pro League. "Ik zou Dirk aanraden: blijf lekker daar werken. Als je het daar naar je zin hebt." Volgens Van der Gijp zijn er genoeg carrière mogelijkheden in België en is het bovendien een fijn land om te leven. "Ik bedoel hij kan nog naar Brugge, Anderlecht, Genk."

"Het is een heerlijk land om in te leven. Hier is het nou eenmaal wat cynischer en meer op de man gespeeld. Zo zitten wij gewoon in elkaar", vervolgt hij. "Hij stoort zich eraan dus dan ben je daar beter af."

Vervolgens worden beelden getoond van Johan Derksen die negatieve opmerkingen maakt over de trainer. "Ik vind hem de grootste griezel van het Nederlands voetbal", zei Derksen onder andere over Kuyt.

Derksen, zoals van hem kan worden verwacht, neemt die woorden niet terug. "Ik vond het een hele vervelende jongen. Hij is een paar keer op zijn bek gegaan en ik vind toch dat hij daarvan opgeknapt is.